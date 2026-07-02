Rechaza Morena cancelación de T-MEC; continuidad garantizada: Ignacio Mier

El líder de los senadores de Morena busca tranquilizar tras decisión de EE.UU sobre T-MEC

En medio de la incertidumbre que ha generado la decisión de Estados Unidos, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco descartó cualquier riesgo de cancelación del T-MEC al asegurar que el plazo para que alguno de los tres países notificara su intención de abandonar el acuerdo venció seis meses antes sin que existiera ninguna solicitud.

El morenista afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está garantizado y continuará vigente por lo cual llamó a no generar incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial.

“Para tranquilidad de todos los mexicanos, que no empiece la oposición con su cantaleta de siempre de que Estados Unidos renunció al tratado de libre comercio, o Canadá. Falso”, afirmó.

El legislador sostuvo que la revisión anual del T --MEC no representa una amenaza para su continuidad, sino un proceso ordinario de evaluación de su funcionamiento.

La decisión adoptada –agregó--no fue cancelar el acuerdo, sino mantenerlo vigente hasta 2036, realizando revisiones anuales en lugar de extender de inmediato su vigencia por otros 16 años.

Explicó que el T-MEC tiene una vigencia de 16 años y establece una revisión obligatoria cada seis años e insistió en que conforme a las reglas del acuerdo, si alguno de los socios hubiera querido poner fin al tratado debía manifestarlo con seis meses de anticipación, situación que no ocurrió.

“Desde hace seis meses sabíamos que el tratado continuaba. Lo que ahora se tenía que decidir era si se prorrogaba 16 años más o se mantenía vigente hasta 2036 con revisiones anuales”, señaló.

Mier explicó que la decisión fue mantener el mecanismo de revisión periódica, debido a que existen temas específicos que requieren actualización o precisiones, particularmente en sectores donde persisten diferencias comerciales entre los tres países.

Precisó que el próximo 20 de julio comenzará una nueva etapa de análisis técnico, en la que se revisarán únicamente aquellos aspectos en los que aún no existe consenso y que requieren ser detallados o modernizados.

El senador sostuvo que el balance del tratado es positivo para las tres economías de Norteamérica, al considerar que México, Estados Unidos y Canadá se han beneficiado del intercambio comercial y de la integración productiva alcanzada desde la entrada en vigor del acuerdo.

Añadió que la relación entre los tres países trasciende el comercio, pues existe una interdependencia en materia económica, de seguridad y movilidad de personas, por lo que descartó un escenario de ruptura.

Como muestra de la confianza en la continuidad del acuerdo, aseguró que los mercados financieros reaccionan con estabilidad y que la economía mexicana mantiene condiciones favorables.

“Hay estabilidad económica en México, los mexicanos pueden estar tranquilos; el tratado continuará y año con año se hará la revisión”, remarcó