¿Quieres recibir más de 9 mil pesos al mes y seguro del IMSS? Este es el trámite que debes hacer en julio de 2026 si tienes entre 18 y 29 años

Gracias a este programa social, algunos jóvenes podrán recibir depositos de más de $9,000 pesos. El beneficio corresponde al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una estrategia del Gobierno de México dirigida a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan.

Quienes cumplen los requisitos y logran incorporarse recibirán un apoyo mensual de $9,582.47 pesos, además de seguro médico del IMSS durante todo su periodo de capacitación. El programa abrió una nueva etapa de registros durante julio de 2026.

¿Qué es Jóvenes Construyendo el Futuro?

El objetivo de este programa es facilitar la entrada de jóvenes al mercado laboral mediante una capacitación práctica dentro de empresas, negocios, instituciones públicas y organizaciones sociales.

Durante un periodo de hasta 12 meses, los participantes desarrollan experiencia profesional mientras reciben un respaldo económico por parte del Gobierno federal.

Además del apoyo mensual, los beneficiarios cuentan con:

Seguro médico del IMSS .

. Cobertura por enfermedades y maternidad

Protección en caso de riesgos de trabajo

Una constancia oficial al finalizar la capacitación que acredita las habilidades adquiridas

La intención es que, al concluir el proceso, las y los jóvenes tengan mayores oportunidades para conseguir un empleo formal.

¿Quiénes pueden recibir los $9,582 pesos mensuales?

No todas las personas pueden acceder al programa. Para registrarse es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades.

Requisitos para ingresar a Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años

No estar inscritos en alguna institución educativa

No contar con un empleo al momento del registro

Registrarse en la plataforma oficial del programa

Elegir un centro de trabajo con lugares disponibles

Cumplir con las actividades de capacitación asignadas

Una vez aceptados, los participantes comienzan su capacitación y reciben el depósito mensual mientras permanezcan activos dentro del programa y cumplan con sus responsabilidades.

El seguro del IMSS también forma parte del beneficio

Uno de los principales atractivos del programa es que los beneficiarios reciben afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante todo el tiempo que dura su capacitación.

Esta cobertura contempla atención médica por:

Enfermedades

Maternidad

Riesgos de trabajo

De esta manera, además del ingreso mensual, los jóvenes cuentan con protección médica mientras desarrollan experiencia laboral.

¿Cómo hacer el trámite para obtener el apoyo?

El procedimiento inicia con el registro en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde cada aspirante crea su perfil, carga la documentación solicitada y consulta los centros de trabajo que cuentan con vacantes.

Después de seleccionar un espacio disponible, comienza el proceso de vinculación. Si la solicitud es aceptada, el beneficiario inicia su capacitación y empieza a recibir el apoyo económico mensual, además de la cobertura del IMSS.

Las autoridades han reiterado que este programa es público, gratuito y sin intermediarios, por lo que ningún servidor público o particular puede solicitar dinero para facilitar el ingreso.

Un apoyo para impulsar la experiencia laboral de los jóvenes

Más que un depósito mensual, Jóvenes Construyendo el Futuro busca convertirse en un puente entre quienes aún no han tenido su primer empleo y las empresas que requieren personal capacitado.

Con un apoyo superior a 9,500 pesos, cobertura médica del IMSS y hasta un año de capacitación práctica, el programa continúa siendo una de las principales opciones para jóvenes mexicanos que buscan fortalecer su perfil profesional durante 2026.