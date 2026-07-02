Salud firma convenio con la Organización Panamericana de la Salud para garantizar el acceso al servicio universal de salud

Secretaría de Salud y OPS firman la Estrategia de Cooperación de País con México 2026–2030 para fortalecer la salud pública

Mediante un comunicado, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Salud anunciaron la firma de una acuerdo mediante el que se pretende que el país avance hacia el acceso al servicio universal de salud mediante la cooperación técnica.

Dicho convenio firmado en la Ciudad de México estará vigente hasta 2030 y tendrá como prioridad la disminución de la carga de enfermedades asociadas a las enfermedades no transmisibles, el cáncer y los trastornos de salud mental.

El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la Estrategia de Cooperación País 2026-2030 alineará las prioridades nacionales con la experiencia técnica de la OPS y OMS “a fin de ampliar el acceso a servicios de calidad, con énfasis en la prevención, la atención primaria y la respuesta a los principales desafíos sanitarios”.

Así, la estrategia contempla los desafíos frente a los efectos del cambio climático ya que pretende fortalecer la reiliencia de las poblaciones y de los sistemas de salud para favorecer el control sostenido de las enfermedades transmisibles.

En cuanto a la autoridad reguladora, precisó que se promoverá “la autosuficiencia sanitaria mediante redes regionales de colaboración en ciencia, innovación, investigación y producción de insumos, medicamentos, biológicos, reactivos y dispositivos médicos”.

“En el fondo de estas prioridades late una convicción compartida: la salud es un derecho, la desigualdad es inaceptable, la cooperación internacional agrega valor y las respuestas más sólidas son aquellas que se construyen en común”, afirmó Kershenobich.