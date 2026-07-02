Detienen a Gilda N, hermana Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

Gilda N La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenida en operativo conjunto de la FGR con la SSPC y la SEMAR.

La Fiscalía General de la República informó este miércoles 2 de julio la detención de Gilda N, quien tenía una orden de aprehensión por presuntamente haber participado en actos de corrupción y triangulación de fondos de procedencia ilícita. La detención ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Civil de la CDMX y la Secretaría de Marina

¿Por qué detuvieron a Gilda N en el AICM?

La Fiscalía señaló que la orden de aprehensión fue girada por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la investigación ministerial, Gilda “N” presuntamente fungió como prestanombres de una empresa utilizada para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de origen presuntamente ilícito.

La dependencia federal explicó que la ahora detenida habría adquirido la calidad de beneficiaria de una empresa mediante una cesión de derechos realizada por su hermano, Emilio Lozoya Austin. Conforme a las indagatorias, dicha estructura corporativa habría servido para administrar recursos cuya procedencia es investigada por las autoridades federales.

¿Qué fue el caso Agronitroenados y cómo habría participado Gilda N?

La investigación forma parte del expediente relacionado con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya como director general de la empresa productiva del Estado.

La FGR sostiene desde hace varios años que, previo a la adquisición de la planta, se realizaron diversas operaciones financieras que presuntamente permitieron ocultar recursos vinculados con actos de corrupción. Dentro de esa línea de investigación, el Ministerio Público Federal señala que Gilda Lozoya habría participado como beneficiaria de una empresa utilizada para triangular dichos recursos, motivo por el cual solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

La orden de captura contra Gilda Lozoya deriva de un proceso judicial que se ha prolongado durante varios años. En distintas etapas, la defensa promovió juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales, lo que dio lugar a la reposición y revisión del procedimiento. Finalmente, la autoridad ministerial obtuvo una nueva orden judicial que permitió cumplimentar la detención este 2 de julio de 2026.