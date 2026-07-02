México amplía ayuda a Venezuela tras los sismos; enviará barco con más insumos: Sheinbaum

Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina realizada en Palacio Naciona (Camila Ayala Benabib)

Los sismos que golpearon a Venezuela en los últimos días dejaron edificios colapsados, personas desaparecidas y comunidades con necesidad de atención médica y suministros básicos. Ante esa emergencia, el Gobierno de México continúa enviando ayuda humanitaria y mantiene en territorio venezolano a un grupo de especialistas que participa en las labores de rescate.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el apoyo mexicano seguirá creciendo y anunció que un barco de la Secretaría de Marina partirá próximamente con más insumos para atender a la población afectada.

Ayuda enviada

La mandataria detalló que hasta ahora México ha trasladado 71.2 toneladas de ayuda humanitaria. Explicó que el pasado 2 de julio fueron enviadas 28 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos y otros insumos solicitados por el gobierno venezolano.

Además, recordó que desde el inicio de la emergencia se desplegaron 250 elementos mexicanos para colaborar en las labores de atención.

Plantas de energía

Como parte del apoyo, el Gobierno de México trasladó equipos para restablecer servicios en las zonas afectadas.

Sheinbaum informó que el 30 de junio fueron enviadas cinco plantas de energía junto con 80 kilogramos de material de la Cruz Roja. Al día siguiente salieron otras tres plantas de emergencia con sistemas de iluminación.

En total, México ha enviado ocho plantas de energía con torres de iluminación y paneles solares, además del material destinado a la atención humanitaria.

Rescatistas mexicanos en Venezuela

La presidenta destacó el trabajo que realiza el agrupamiento Yumare, integrado por especialistas mexicanos que permanecen en Venezuela.

Entre las tareas que desarrollan se encuentran la coordinación con autoridades locales, búsqueda y rescate de personas atrapadas en edificios colapsados, recorridos con binomios caninos, retiro de escombros y atención médica.

Del 26 de junio al 1 de julio, el equipo mexicano logró rescatar con vida a dos personas y a un perro.

Durante ese mismo periodo también localizó 40 cuerpos y brindó mil 411 consultas médicas y de primeros auxilios.

Además, entregó 13.1 toneladas de medicamentos para atender a la población afectada.

Nuevo envío por mar

Por ultimo ala mandataria adelantó que el apoyo a Venezuela continuará en los próximos días.

La presidenta informó que la Secretaría de Marina prepara el envío de un barco con más ayuda humanitaria, integrada con los centros de acopio instalados en distintos puntos del país.

El objetivo, explicó, es seguir respaldando a las comunidades afectadas por los sismos mientras continúan las labores de rescate y recuperación.