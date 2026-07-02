Ebrard despeja dudas sobre el T-MEC: seguirá vigente hasta 2036 y comenzará una revisión anual

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía El funcionario habló sobre las incertidumbres del T-MEC, en la conferencia matutina junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará operando bajo las mismas condiciones y no habrá cambios inmediatos en su funcionamiento. Así lo aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, después de la reunión trilateral celebrada con representantes de EU y Canadá para definir los siguientes pasos del acuerdo comercial.

El funcionario explicó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que aunque Washington decidió no respaldar una extensión del tratado por otros 16 años, eso no significa que el acuerdo termine. Por el contrario, seguirá vigente hasta 2036 y entrará en una etapa de revisiones anuales.

EU rechazó ampliar el tratado hasta 2042

Ebrard detalló que durante la reunión México y Canadá plantearon la posibilidad de extender la vigencia del T-MEC hasta 2042, tal como lo permite el propio acuerdo; sin embargo, Estados Unidos informó que, por ahora, no apoyará esa opción.

La administración estadounidense argumentó que mantiene preocupaciones por el déficit comercial con México y Canadá, por lo que considera necesario revisar el tratado cada año para atender esos temas.

El secretario aclaró que esta decisión no modifica la vigencia del acuerdo ni implica la salida de alguno de los tres países.

El tratado sigue igual

El titular de Economía insistió en que las condiciones actuales del T-MEC permanecen intactas.

“No se ha modificado y no esperamos modificaciones sustantivas”, afirmó.

Explicó que más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continúan entrando sin pagar aranceles y que el objetivo del Gobierno mexicano es mantener esas condiciones durante las próximas negociaciones.

20 de julio comenzará la primera revisión

Marcelo Ebrard informó que el próximo 20 de julio México recibirá a la delegación estadounidense para iniciar la primera revisión formal del tratado.

Durante ese encuentro ambas partes revisarán los temas que ya han sido resueltos, aquellos que siguen pendientes y definirán el mecanismo bajo el cual se realizarán las revisiones anuales.

El funcionario explicó que el objetivo es evitar incertidumbre para las empresas y avanzar en acuerdos que permitan reducir año con año los asuntos pendientes.

México buscará reducir aranceles

Entre los temas que México pondrá sobre la mesa durante las negociaciones se encuentra la reducción de los aranceles que Estados Unidos impuso el año pasado bajo el argumento del artículo 232 de su legislación comercial.

Ebrard señaló que el país buscará preservar las ventajas competitivas que actualmente mantiene frente a otras naciones que comercian con Estados Unidos.

Aseguró que, dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Washington, la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es que México conserve la mejor posición posible.

Producir más en Norteamérica

Otro de los puntos que será central en las conversaciones consiste en fortalecer la producción regional.

El secretario explicó que Estados Unidos considera que una forma de disminuir el déficit comercial es producir más bienes dentro de Norteamérica y reducir la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones.

Como ejemplo mencionó la fabricación de medicamentos, semiconductores y otros insumos estratégicos que actualmente se compran en el extranjero.

Según Ebrard, ese será uno de los principales temas de trabajo entre México, Estados Unidos y Canadá durante los próximos años.

No habrá una revisión total cada año

El secretario también descartó que cada revisión anual implique renegociar todo el tratado.

Explicó que las reuniones se concentrarán únicamente en los temas que preocupen a alguna de las partes y que el propósito es ir resolviendo esos asuntos de manera gradual.

Finalmente, calificó la reunión trilateral como cordial y aseguró que México fue escuchado con respeto por sus socios comerciales, por lo que confió en que las negociaciones continuarán sin afectar la operación actual del T-MEC.