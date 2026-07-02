Federación invertirá 244 mmdp para reforzar la red eléctrica nacional

Apagones [Imagen de Apoyo] El Gobierno federal destinará 244 mil millones de pesos durante el sexenio para mejorar la transmisión y distribución de electricidad. (Jorge Ortega Hernández/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en la atención del caso y adelantó que su administración reforzará la red eléctrica con una inversión millonaria.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria informó que el Gobierno de México destinará 244 mil millones de pesos para fortalecer el sistema eléctrico durante su sexenio.

Explicó que el objetivo principal es mejorar la capacidad de distribución y transmisión de energía, con el fin de atender el incremento en la demanda que se registra en distintas regiones, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas.

Sheinbaum detalló que de ese monto, 72 mil millones de pesos serán para proyectos de distribución y 172 mil millones para obras de transmisión.

“Va a haber más inversiones. Son, fíjense, 244 mil millones de pesos los que vamos a invertir en el sexenio que ya inició: 72 mil millones para distribución y 172 mil millones para transmisión”, señaló.

La presidenta respondió al tema luego de ser cuestionada por las fallas eléctricas registradas entre el jueves y el sábado en el sur y surponiente de Hermosillo, Sonora.

Los cortes de energía dejaron sin servicio a cerca de 120 mil personas durante lapsos de hasta 26 horas, en medio de temperaturas cercanas a los 45 grados.

Al respecto, Sheinbaum aclaró que el problema no estuvo relacionado con la generación de electricidad, sino con la infraestructura encargada de distribuirla y transmitirla.

Sobre la petición de empresarios y desarrolladores para construir dos nuevas subestaciones eléctricas que permitan acompañar el crecimiento de Hermosillo, la presidenta aseguró que el tema ya se encuentra en manos de la Comisión Federal de Electricidad.

Indicó que la directora de la CFE, Emilia Calleja, mantiene coordinación con el gobernador de Sonora para definir las acciones que se implementarán en la entidad.

“Y en particular sobre el caso de Hermosillo, está la directora de CFE, Emilia Calleja, en coordinación con el gobernador y ya se harán los anuncios pertinentes en Sonora”, afirmó.

La mandataria reiteró que el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica forma parte de la estrategia para responder al crecimiento del consumo de energía y mejorar la confiabilidad del servicio en todo el país.