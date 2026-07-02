Segob y FGR atienden llamado de familias y 56 colectivos de desaparecidos del sur-sureste

Segob y FGR realizan mesa de diálogo con familiares de personas desaparecidas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se realizó en Tabasco una mesa de diálogo familiares y 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste para compartir avances y fortalecer accciones que permitan alcanzar la verdad, justicia y la no repetición de los hechos.

En el encuentro, también participó la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tabasco, Javier May.

La titular de gobernación resaltó que detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia, que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad.