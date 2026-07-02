Industria automotriz pide acelerar la renovación del T-MEC tras decisión de EU

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

La decisión de Estados Unidos de no extender por ahora la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) encendió las alertas en la industria automotriz mexicana. Aunque el acuerdo seguirá vigente hasta 2036, el sector pidió acelerar las negociaciones para renovar el tratado y evitar que continúe la incertidumbre para las empresas que operan en la región.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) manifestó que, tras el anuncio de Washington de iniciar un esquema de revisiones anuales, es necesario que los tres países encuentren cuanto antes una solución que preserve la integración comercial construida durante las últimas décadas.

A través de un comunicado, la AMIA hizo un llamado a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para que el diálogo permita renovar el tratado en el menor tiempo posible.

El organismo señaló que el inicio de las revisiones no significa el fin del T-MEC, sino el comienzo de una nueva etapa de negociaciones para atender las inquietudes planteadas por el gobierno estadounidense.

Por ello, insistió en que las conversaciones deben desarrollarse con rapidez para ofrecer certidumbre a las empresas y mantener la competitividad de la región.

Efectos en industria

La asociación advirtió que el anuncio llega en un momento complicado para el sector automotriz, que desde hace más de un año enfrenta los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y automóviles bajo la Sección 232.

A su consideración, estas medidas han colocado a México en desventaja frente a otros países, por lo que resolver este tema debe convertirse en una prioridad durante las próximas negociaciones.

La AMIA recordó que la industria automotriz representa uno de los mejores ejemplos de la integración económica alcanzada entre México, Estados Unidos y Canadá durante más de tres décadas.

Afirmó que este modelo de colaboración ha fortalecido la competitividad de Norteamérica y ha permitido consolidar cadenas de suministro que benefician a los tres países.

En ese sentido, sostuvo que una renovación del tratado contribuiría a mantener esa integración, recuperar plenamente el trato comercial preferencial y devolver la estabilidad que requiere el sector para seguir atrayendo inversiones.

La asociación expresó su disposición para colaborar con el Gobierno de México durante las negociaciones que comenzarán en los próximos meses.

Indicó que cualquier acuerdo deberá responder a las preocupaciones planteadas por las tres naciones y generar condiciones favorables para todos los participantes.

El posicionamiento de la AMIA se dio después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmara que Estados Unidos rechazó extender el T-MEC por otros 16 años y que, en su lugar, los tres socios iniciarán un proceso de revisiones anuales, aunque el tratado permanecerá vigente hasta 2036 y sin cambios inmediatos para el comercio regional.