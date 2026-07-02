Pensión Bienestar ¿Cuánto pagarán en julio y a quiénes les depositarán primero? (Programas para el Bienestar)

La Secretaría del Bienestar aún no ha publicado el calendario oficial de los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto, lo que ha generado grandes inquietudes entre las personas beneficiarias.

Las personas que reciben este beneficio esperaban la proyección de las fechas en que se realizarían los depósitos el primer día del mes de julio, lo que señala un posible ajuste en la gestión de este abono.

¿Cuánto dinero recibirán los adultos mayores en su depósito de la Pensión para el Bienestar?

Se contempla que para este cuarto bimestre las personas adultas mayores que pertenecen al programa de Pensión para el Bienestar reciban un monto de 6 mil 400 pesos, los cuales ayudan a garantizar la estabilidad económica de los beneficiarios. Esta ayuda se otorga de manera directa, universal y sin ningún intermediario.

¿Cuándo depositan la Pensión para el Bienestar de julio?

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una fecha oficial en la que se indique el inicio de los pagos, pero se espera que la información sea transmitida a través de los canales oficiales o mediante la conferencia matutina de la presidenta de México.

Se contempla tentativamente un esquema con las posibles fechas de dispersión para la pensión y se espera que arranque el 6 de julio de 2026. Las personas cuyos apellidos comienzan con las letras A, B o C suelen ser las primeras en recibir este beneficio, ya que los depósitos se realizan de forma escalonada, conforme a la primera letra del apellido.

Asimismo, debes mantenerte atento a los canales oficiales de los Programas para el Bienestar para conocer cualquier anuncio con respecto al depósito.

Antes de cobrar tu pensión, consulta tu estado de cuenta en la aplicación móvil del Banco del Bienestar

Este beneficio se efectúa en una sola exhibición en las tarjetas del Banco Bienestar y las autoridades recomiendan a todas las personas acreedoras consultar el saldo de su tarjeta a través de la aplicación móvil de la institución antes de acudir a cualquier sucursal, con la finalidad de optimizar los tiempos de espera y evitar aglomeraciones.