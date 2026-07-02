Olga Sosa destaca que Tamaulipas avanza para exportar más e importar menos La senadora Olga Sosa aseguró que existe una mayor oferta de productos nacionales (Especial)

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz aseguró que Tamaulipas se encuentra en la ruta de exportar más e importar menos, al señalar que los indicadores de la balanza comercial muestran que las exportaciones mexicanas ya superan a las importaciones, lo que, afirmó, refleja una mayor oferta de productos nacionales con valor agregado hacia los mercados internacionales.

La legisladora realizó una visita a la empresa ReyMart, ubicada en el municipio de Güémez, Tamaulipas, dedicada a la producción de nopal y al empaque de hojas de maíz para tamales, la cual identificó como un ejemplo de los objetivos planteados en el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Olga Sosa destaca el papel de empresas exportadoras en Tamaulipas

Durante un recorrido por las plantaciones de nopal junto al empresario Carlos Reyna Martínez, la senadora conoció el proceso de tecnificación, corte y empaque del producto, además de destacar la calidad de los alimentos que la empresa envía al extranjero.

“Es un orgullo del municipio de Güémez para todo México, porque sus productos son de calidad de exportación y además generan empleos para tantas mujeres y hombres de la comunidad”, expresó la legisladora.

Previamente, la presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado visitó la empacadora de hojas de maíz de la empresa, donde dialogó con trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres de comunidades rurales del municipio que forman parte de la plantilla laboral.

Plan México busca impulsar las exportaciones mexicanas

Olga Sosa recordó que uno de los objetivos centrales del Plan México es fortalecer la producción nacional para sustituir importaciones y aumentar las exportaciones de productos mexicanos hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Durante su gira por Güémez, la representante de Tamaulipas en el Senado también sostuvo reuniones con agricultores y habitantes de los ejidos El Carmen, El Arco y El Alamito, quienes le plantearon diversas necesidades relacionadas con los módulos de riego. La legisladora se comprometió a acompañar las gestiones para atender esas solicitudes.