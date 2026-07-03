Calendario de pagos Bienestar julio 2026 cuánto recibirá cada programa social (Programas para el Bienestar)

Muchos de los beneficiados por los Programas para el Bienestar esperan el calendario oficial para conocer las fechas de pago correspondientes al bimestre de julio-agosto 2026.

Este apoyo económico abarca cuatro esquemas sociales cuyos recursos se asignarán mediante una dispersión de pagos alfabética; es decir, el depósito se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del derechohabiente.

¿Cuáles son los programas del Bienestar que recibirán su depósito en julio?

Estas pensiones bimestrales buscan mejorar la situación de vida de los adultos mayores, madres trabajadoras y personas con alguna discapacidad, garantizando un ingreso económico digno.

Los subsidios federales que recibirán una percepción económica este mes son:

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar beneficia a sus usuarias con 3 mil 100 pesos bimestrales

Con la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3 mil 300 pesos bimestrales

El Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras asigna mil 650 pesos bimestrales a las madres con niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años. En el caso de tener menores de edad con alguna discapacidad de cero hasta los 6 años de edad, se les otorga un apoyo económico de 3 mil 720 pesos bimestrales.

Calendario tentativo de fechas de pago para julio 2026

Por el momento, las autoridades no han anunciado un calendario oficial con las fechas de pago, por lo que las fechas que se han dado a conocer en distintos sitios son una proyección basada en la información de los cronogramas de pago de años anteriores.

Se espera que los depósitos correspondientes a este bimestre inicien a partir de la segunda semana del mes, es decir, a partir del lunes 6 de julio de 2026. A continuación, te compartimos la distribución tentativa del calendario de pago:

6 de julio: letra A

7 de julio: letra B

8 y 9 de julio: letra C

10 de julio: letras D, E, F

13 y 14 de julio: letra G

15 de julio: letras H, I, J, K

16 de julio: letra L

17 y 20 de julio: letra M

21 de julio: letras N, Ñ, O

22 de julio: letras P, Q

23 y 24 de julio: letra R

27 de julio: letra S

28 de julio: letras T, U, V

29 de julio: letras W, X, Y, Z

Recuerda que estas fechas son proyecciones, por lo que te sugerimos mantenerte informado a través de las redes sociales y vías de comunicación oficiales de los Programas para el Bienestar para conocer cualquier anuncio de última hora.