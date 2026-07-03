Canícula 2026 en México: ¿Cuándo comenzarán los días más calurosos del año y qué temperaturas alcanzarán?

Canícula 2026 en México | cuándo inicia y qué estados alcanzarán hasta 45 °C. (Pedro Anza)

Aunque las lluvias continuarán durante los próximos días en gran parte del país, el periodo más caluroso del año está cada vez más cerca. La canícula, fenómeno climático caracterizado por el aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, comenzará en México durante la segunda quincena de julio.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, la canícula 2026 podría iniciar entre el 12 y el 15 de julio y extenderse durante aproximadamente 40 días, hasta finales de agosto, aunque su duración puede variar dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Aún no comienza la canícula en México

Aunque varias entidades registrarán temperaturas superiores a los 40 grados durante los próximos días, estas condiciones corresponden a una ola de calor y no al inicio oficial de la canícula.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las ondas tropicales 14 y 15 continuarán provocando lluvias fuertes e incluso muy fuertes en distintos estados del país, por lo que todavía no se presentan las condiciones típicas de disminución generalizada de precipitaciones que caracterizan a este fenómeno.

Se esperan temperaturas superiores a los 40 grados en parte del territorio mexicano

Las temperaturas más elevadas se esperan en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Oaxaca, donde los termómetros podrían alcanzar entre 40 y 45 °C.

Mientras tanto, estados como Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar máximas de entre 35 y 40 °C.

En otras entidades como San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas, las temperaturas oscilarían entre 30 y 35 °C.

¿Por qué la canícula 2026 podría ser más intensa?

Especialistas señalan que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico y las alteraciones en los patrones de viento favorecerán una menor entrada de humedad al territorio nacional, lo que podría provocar temperaturas superiores a los promedios históricos en diversas regiones.

Además del calor extremo, la disminución de lluvias podría intensificar la sequía, afectar la disponibilidad de agua y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Las autoridades también advierten sobre un posible incremento en los casos de golpe de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales, principalmente entre niñas y niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.