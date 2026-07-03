Confirman la muerte de la periodista Roxana Guzmán, tras ser secuestrada en Veracruz... ¿quiénes están detenidos?

Tragedia en Veracruz Las autoridades confirmaron la muerte de la periodista Roxana Guzmán (Especial)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes 3 de julio el fallecimiento de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, luego de que los análisis periciales y forenses practicados a restos humanos permitieran establecer su identidad.

La autoridad estatal informó que la confirmación se obtuvo tras la realización de diversos estudios científicos efectuados por especialistas en servicios periciales, con los que fue posible determinar que los restos localizados corresponden a la comunicadora, quien permanecía desaparecida después de haber sido privada de la libertad por un grupo armado.

En un video que se difundió en redes sociales, se exhibió la manera en la que la comunicadora fue sustraída de su hogar por parte de un grupo armado.

Con la confirmación de la identidad, la Fiscalía de Veracruz señaló que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso y ubicar a las personas responsables del secuestro y homicidio de la periodista.

¿Quiénes van detenidos por el caso y quién es Jorge Iván “Delta 1″ del grupo criminal Sombra?

El secuestro de Roxana Guzmán ha sido relacionado a un grupo criminal llamado “Sombra”, el cual opera en el sur de Veracruz, cuyos varios de sus principales operativos ya fue detenido.

Ayer, se realizó la captura de Jorge Iván “N”, alias “Delta 1”, como parte de las investigaciones por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

El arresto se llevó a cabo días después de la detención de José del Carmen “N”, identificado como “Delta 7”, su pareja Karen y cuatro policías presuntamente involucrados en la desaparición de la comunicadora.

La operación fue realizada de manera coordinada por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con las primeras indagatorias, “Delta 1” sería uno de los mandos del grupo criminal Sombra, con presencia en el sur de Veracruz.

Aunque las autoridades no han precisado el papel que desempeñó en el crimen, reportes señalan que podría haber participado en la planeación del ataque, además de su presunta intervención material.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer el caso y confirmar oficialmente la identidad de los restos localizados en Ixhuatlán del Sureste.