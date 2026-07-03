Sheinbaum destaca que la detención de Gilda Lozoya no tuvo nada que ver con un asunto político

Gilda N La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenida en operativo conjunto de la FGR con la SSPC y la SEMAR.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya ex director de Pemex, se derivó de su vinculación con depósitos y otros esquemas relacionados con el caso de Agronitrogenados.

Esta puntualización se realizó debido a que Gilda Lozoya acusó que su arresto “era un asunto político” contra las mujeres de su familia, sin embargo, se confirmó que desde 2020 se contaba con una orden de captura para lograr su detención.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que la Fiscalía General de la República estuvo a cargo del arresto que se realizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de que la aerolínea en la que viajaba informará sobre su presencia en un vuelo de regreso al país. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal fueron los encargados de abordar a la detenida.

La mandataria nacional puntualizó que la FGR no le había informado sobre la intención de detener a Lozoya, sino que la información se compartió con el Gabinete de Seguridad hasta después del arresto.

Sheinbaum recordó que el fraude de Agronitrogenados se realizó con la compra de una planta de fertilizantes que en su momento fue privatizada y abandonada, y luego fue adquirida por Pemex a un precio muy alto.