Harfuch informó el decomiso de 35 toneladas de droga y detenido a mil 300 personas en el marco del Plan Michoacán

Omar García Harfuch (José Betanzos Zárate )

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y en el marco del Plan Michoacán, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 se ha logrado la detención de mil 300 personas relacionadas con delitos de alto impacto, decomisado 35 toneladas de droga, asegurado 1400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos y 6 mil 600 cargadores.

Estos resultados fueron posibles gracias a la coordinación de las instituciones de seguridad estatales y federales como la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

La estrategia para detener la violencia y delitos como la extorsión que azotan al estado de Michoacán, explicó, se basan en 4 ejes principales: mayor presencia territorial, inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, coordinación con el gobierno del estado la fiscalía estatal y la secretaría de seguridad, protección directa a los sectores productivos; como resultado, elementos del Ejército y la Marina han logrado deshabilitar 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizados para la fabricación de metanfetaminas.

En adición, la Marina fortaleció sus acciones marítimas y portuarias en Lázaro Cárdenas, puerto estratégico para detener el tráfico de drogas donde se registró un buque del que se aseguraron 137 kilos de cocaína, equipos de comunicación satelital, de localización marítima y suministros estratégicos, además de más de 70 toneladas de drogas aseguradas en altamar.

Como parte de la misma estrategia, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una baja del 46 por ciento en homicidios dolosos en la entidad de junio de 2024 a junio de 2026.

Tan solo de enero de 2025 (el punto más alto en las cifras) a junio de 2026 se registró una reducción que pasó de 4.32 puntos a 2.36.

Como parte del seguimiento de las acciones de las instituciones de seguridad, Harfuch informó que se han detenido operadores regionales, objetivos prioritarios y generadores de violencia relacionados con homicidios extorsiones, narcomenudeo y agresiones que afectan directamente a productores, comerciantes, empresarios y familias de Michoacán.

En Morelia se realizó la detención de Ernesto Rafael N, alias “Sierra 1″ y su hermano Alfredo N, relacionados con delitos de extorsión a quienes se les aseguraron armas de fuego, dosis de metanfetamina y un vehículo.

De igual forma en Uruapan se logró la detención de Oscar N identificado como jefe operativo de los Caballeros Templarios. Se le aseguraron diversas dosis de droga y armas de fuego.