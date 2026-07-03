Claudia Sheinbaum presenta avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

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La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de los avances en los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacando que su visita de este fin de semana tiene como objetivo supervisar los trabajos que se realizan como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha. “Vamos a seguir viendo a Michoacán con el objetivo de avanzar en la paz y la justicia para el pueblo de Michoacán”, expresó durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, realizada en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio de 2026 se han otorgado 850 mil 679 servicios y trámites en las Ferias del Bienestar realizadas en 68 municipios, con la participación de 77 dependencias federales y estatales. Con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz se han canjeado 414 armas de fuego por dinero en efectivo y 3 mil 115 juguetes bélicos por opciones educativas. Asimismo, con los Tianguis del Bienestar se han beneficiado 27 mil 50 familias mediante la entrega de más de 2 millones de artículos nuevos de primera necesidad.

En materia educativa, se informó que las Becas para el Bienestar apoyan a 842 mil 287 estudiantes en toda la entidad, con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos. Entre ellas se encuentran la Beca Universal Rita Cetina para 332 mil 842 niñas y niños, el apoyo de uniformes y útiles escolares para 305 mil becarios, la Beca Universal Benito Juárez para 132 mil jóvenes de preparatoria, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para 16 mil beneficiarios y la Beca Gertrudis Bocanegra que respalda a 55 mil 924 estudiantes universitarios con apoyo para transporte.

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El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que se invierten cerca de 54 mil millones de pesos en infraestructura, de los cuales 16 mil millones corresponden a 2026. Estas acciones incluyen 411 kilómetros de autopistas con inversión mixta, conservación de carreteras con 600 kilómetros de pavimentación, el programa MegaBachetón, 54 caminos artesanales, dos bachilleratos y tres centros México Imparable.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, explicó que se contempla intervenir en ocho plantas de tratamiento y construir colectores para incrementar el tratamiento de agua residual de 80 a 280 litros por segundo. En cuanto a la tecnificación del campo, se concluyeron trabajos en mil 300 hectáreas, lo que permite recuperar 3.66 millones de metros cúbicos de agua para consumo humano. Para 2026 se prevé una inversión superior a mil 500 millones de pesos en obras de agua potable y drenaje en 113 municipios.

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, informó que como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha se construye un hospital de 30 camas del ISSSTE y el Hospital de Santo Tomás en la Cañada de los Once Pueblos. Además, se edifica el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán, con un avance del 80 por ciento; se han remodelado 17 tramos carreteros y 178 comunidades han recibido recursos del FAISPIAM. También se han construido 7 mil 937 estufas eficientes de leña en ocho municipios de la región, se pusieron en marcha 13 Centros LIBRE para mujeres, se entregaron más de 7 mil créditos para artesanas y productores, y se implementaron casas comunitarias de lengua indígena y comedores escolares. La Conafor construye una planta de refinación de resina en Cherán y apoya a 14 núcleos agrarios mediante el pago por servicios ambientales.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que se han destinado mil 627 millones de pesos para beneficio de 166 mil 381 productoras y productores. Con Producción para el Bienestar se apoya a más de 73 mil personas con una inversión de 620 millones de pesos para 268 mil hectáreas. En el programa de Fertilizantes Gratuitos se benefician 72 mil derechohabientes con más de 534 millones de pesos para 130 mil hectáreas. Con Bienpesca se han entregado 5 mil 750 apoyos para la actividad pesquera y acuícola, mientras que en Comercio Justo se otorgaron incentivos por más de 429 millones de pesos para la comercialización de maíz y granos básicos. Además, se entregan créditos de Cosechando Soberanía, Sembrando Vida tiene presencia en 54 municipios y se realizan obras de almacenamiento y conservación de suelo y agua.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, explicó que se instalaron tres comités de promotores de inversión, se publicó en el DOF la indicación geográfica del aguacate, se integraron 14 mil 700 empresas al programa de digitalización de MIPYMES y se avanza en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el Parque Industrial Bajío. También se han realizado Ferias de Comercio con la participación de 158 productoras y productores.

Finalmente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla agradeció la implementación del Plan Michoacán, subrayando que las obras, programas y acciones muestran que el estado no está solo, sino que cuenta con el respaldo del Gobierno de México.