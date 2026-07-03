Confirman nuevas investigaciones en casos de huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum (Presidencia)

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hay diversos casos de huachicol fiscal que siguen en investigación además de unas próximas detenciones planeadas por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en contra de personas relacionadas con este delito.

Uno de los casos referidos por la mandataria corresponde a un buque en Tampico que pretendía introducir diesel de manera ilegal en el mes de marzo de 2025, que traía permiso de importación de otra sustancia que no correspondía al contenido. Incluso se ha relacionado a algunos empresarios en Estado Unidos de quienes ya se solicitó su extradición.

El otro caso corresponde a la entrada de tanques en ferrocarriles por vía terrestre en la frontera norte del país, a partir de los cuales destacó que se ha registrado menor entrada de combustible ilegal a país gracias al fortalecimiento de las medidas de seguridad aduaneras y a la detención de personas relacionadas con este delito.