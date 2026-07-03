En Michoacán 842 mil 287 jóvenes reciben becas del gobiernos federal por una inversión de 5 mil 700 mdp

Con el Plan Michoacán llegan las Ferias del Bienestar a 68 municipios y el Tianguis del Bienestar entrega más de 2 millones de artículos

En el marco del Plan Michoacán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez detalló las acciones realizadas por la dependencia del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio de este año entre las que destacan la realización de 77 Ferias del Bienestar, en 68 municipios del estado y la entrega gratuita de más de 2 millones de artículos nuevos y de primera necesidad con el Tianguis del Bienestar.

La funcionaria informó que el estado tiene un total de 842 mil 287 becarios, con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos. La beca universal “Benito Juárez”, en educación media superior, tiene 132 mil becarios, con un presupuesto de mil 300 millones de pesos; “Jóvenes Escribiendo el Futuro” para educación superior, tiene más de 16 mil becarios, con una partida de 466 millones de pesos; y la beca “Gertrudis Bocanegra”, con 55 mil 924 beneficiario, y un presupuesto de 531 millones de pesos.

Además, que se impulsa la oferta y emprendimiento para adolescentes, y su incorporación al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Para ellas y ellos, agregó, el Gobierno federal entrega diversas becas como “Rita Cetina” en educación básica, en donde hay 332 mil 842 alumnos beneficiados, y cuenta con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos.

En las Ferias del Bienestar, en colaboración con 77 dependencias federales y estatales se han brindado más de 850 mil servicios y trámites, de estos, alrededor de 100 mil fueron atenciones de salud y más de 44 mil de alimentación para el bienestar.

Asimismo, se entregaron tarjetas de Pensiones para el Bienestar; gestionaron créditos a la palabra; expidieron más de 14 mil copias certificadas de acta de nacimiento, y realizaron más de 3 mil trámites ante el SAT.

La titular de la Secretaría de Gobernación explicó que como parte de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se instalaron 10 módulos, en donde la población canjeó, de forma anónima, 414 armas de fuego por dinero en efectivo; también niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por educativos.