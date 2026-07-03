Sembradores de Papantla Veracruz realizan la primera exportación de limón persa a Rusia

Limón persa

Sembradores de la sociedad cooperativa Bioproductores del Llano Alto, lograron la primera exportación de limón persa del territorio Papantla de Olarte, Veracruz hacia Moscú, Rusia, como parte de la estrategia impulsada a través del programa Sembrando Vida.

La venta inicial lograda fue de 21.4 toneladas al mercado euroasiático aunque se prevé que este primer paso abra un abanico de nuevas oportunidades para la región ya que la cifra podría elevarse a 257.4 toneladas en los próximos seis meses, lo que daría presencia de los cítricos mexicanos en el exterior.

El cítrico veracruzano se destacó frente a los compradores internacionales por su alta vida de anaquel —indispensable para soportar el trayecto marítimo superior a 30 días—, calidad física excepcional —con un color verde intenso, tamaño adecuado al mercado europeo y rugosidad de cáscara exigida— y porque los cultivos tienen entre 3 y 5 años de edad.

Gracias a las herramientas habilitadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los agricultores pudieron dar un valor agregado a sus cosechas y, sobre todo, negociar directamente con las y los empresarios extranjeros durante las ferias agroalimentarias de clase mundial como Biofach (Núremberg) y Fruit Logística (Berlín, Alemania), donde participaron al contar con certificaciones o prácticas agroecológicas sostenibles.

El territorio de Papantla cuenta con una sólida base de al menos nueve mil 500 productores con capacidad de proveeduría de limón persa. Su geografía permite el cultivo desde el nivel del mar hasta los mil 600 metros de altitud, lo que garantiza el abasto continuo, compensando las dificultades climáticas como las sequías.