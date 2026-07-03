Madres buscadoras confirman hallazgo de cuerpo en Tlajomulco; la Fiscalía de Jalisco no hace su trabajo

Madres buscadoras jalisco confirmaron con informes del Semefo, que el cuerpo hallado en el denominado "Chernóbil mexicano" es el de Wilfredo Reyes Herrera

Personas no localizadas — Pese a que la Fiscalía del Estado informó a La Crónica de Hoy Jalisco que no existía registro alguno del hallazgo de un cuerpo en Lomas del Mirador, el seguimiento periodístico al caso y la información proporcionada por el colectivo de madres buscadoras permitieron confirmar que la víctima sí existía. Se trataba de Wilfredo Reyes Herrera, cuyo cuerpo ya fue identificado y entregado a su familia por el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

El hallazgo ocurrió en la zona conocida como el “Chernóbil mexicano”, un complejo de edificios abandonados ubicado en la etapa 15 del fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con las madres buscadoras, una llamada anónima las condujo hasta el lugar, donde localizaron el cuerpo. El colectivo asegura que notificó a las autoridades alrededor de las 8:00 de la mañana; sin embargo, éstas no acudieron sino hasta cerca de las 10:00 de la noche, por lo que permanecieron más de doce horas resguardando el sitio junto con un joven voluntario.

La Fiscalía del Estado aseguró a este medio que no existían registros de un cuerpo localizado en Tlajomulco durante esa semana, ni en la propia dependencia ni en el Servicio Médico Forense. En ese momento, la víctima aún no había sido identificada.

Sin embargo, las madres buscadoras sostuvieron desde el inicio que el cuerpo sí había sido localizado. Ahora ratifican que correspondía a Wilfredo Reyes Herrera, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 27 de junio y cuyo caso era seguido por la Comisión de Búsqueda. Tras los procedimientos periciales, el cuerpo fue identificado y entregado a sus familiares.

La dependencia estatal de inicio niega tajantemente los casos que se hacen públicos, en lugar de seguir los indicios o establecer comunicación con los colectivos de buscadores de desaparecidos.

A final de cuentas, ha reconocido que se localizó el cuerpo de Wilfredo Reyes Herrera, pero que se trata de un asunto diferente al denunciado por el colectivo, que no estaba dentro de una bolsa como lo señalaron las madres buscadoras y niega que haya habido demora en levantarlo, como si con esto, delitos tan graves como lo son la desaparición y muerte de una persona, quedaran resueltos.

La Crónica de Hoy 2026