Profeco comparte medidas para disfrutar del partido de México en establecimientos

Comer en restaurantes en Guadalajara

Ante la gran afluencia de aficionadas y aficionados que se prevé en restaurantes, bares, cafeterías y otros establecimientos durante el próximo encuentro de la Copa Mundial de futbol 2026 en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a la población sus derechos al acudir a estos comercios.

Con el objetivo de garantizar relaciones comerciales justas y transparentes, Profeco precisa que todos los proveedores deben proporcionar información clara y veraz sobre los servicios, exhibir precios con impuestos incluidos y tarifas en moneda nacional, así como detallar las porciones y especificar términos y condiciones de las promociones que anuncien.

Al hacer una reservación, los establecimientos tienen la obligación de respetar la fecha y hora sin imponer algún tipo de condición o discriminación. En caso de haber pagado por adelantado, el proveedor no puede negar el servicio ni exigir un consumo mínimo.

Durante la estancia en restaurantes, bares o cafeterías, los aficionados tienen derecho a elegir libremente su consumo, siempre y cuando no represente un riesgo para su salud, seguridad e integridad. Por ello mismo, los proveedores deben especificar las características y composición de los productos ofrecidos.

Aunque la propina es una práctica común, no tiene fundamentación legal que obligue a las personas consumidoras a pagarla ni a los proveedores exigirla o incluirla en el desglose de la cuenta como un servicio extra. La institución hace hincapié sobre su carácter voluntario como gratificación por el trato recibido.

Asimismo, destaca que el cobro de comisión por pago con tarjeta constituye un incumplimiento a la Ley Federal de Protección al Consumidor que puede derivar en multas económicas que los establecimientos que incurran en esta práctica comercial abusiva deben acatar.