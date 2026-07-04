Marina intercepta dos lanchas con casi tres toneladas de cocaína frente a Oaxaca

Océano Pacífico Durante la ejecución de dicha operación, fueron detenidas 4 personas y aseguradas aproximadamente 2.99 toneladas de presunta droga, lo que sumaría 77 toneladas en lo que va de la presente administración

Las labores de vigilancia que realiza la Secretaría de Marina en el Pacífico mexicano permitieron detectar dos embarcaciones sospechosas frente a las costas de Oaxaca. Tras darles seguimiento por aire y mar, elementos de la Armada de México interceptaron ambas lanchas y localizaron en su interior decenas de paquetes con presunta cocaína.

La Marina informó que durante la acción fueron detenidas cuatro personas, quienes viajaban a bordo de las dos embarcaciones menores.

El operativo comenzó cuando personal naval realizaba un vuelo de patrullaje marítimo y detectó movimientos considerados inusuales en aguas del Océano Pacífico.

Tras el avistamiento, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona y, con apoyo de un helicóptero embarcado, logró interceptar las dos lanchas.

Durante la revisión, los elementos navales localizaron 86 bultos que contenían aproximadamente 2 mil 990 kilogramos de presunta cocaína.

Además de la droga, fueron asegurados 20 bidones con alrededor de mil litros de presunta gasolina preparada y otros ocho recipientes vacíos. Las dos embarcaciones también quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Además, la Marina informó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos y serán puestas a disposición del Ministerio Público Federal una vez que el buque arribe a puerto.

Será la Fiscalía la encargada de determinar su situación jurídica e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

También aclaró que el peso ministerial definitivo de la presunta droga será establecido por las autoridades competentes y posteriormente incorporado a las estadísticas oficiales.

De acuerdo con la Secretaría, este decomiso evitó la distribución de aproximadamente 5 millones 980 mil dosis de droga.

La dependencia estimó que el aseguramiento representa una afectación económica cercana a los 652 millones 941 mil 250 pesos para la delincuencia organizada.

Con este resultado, la Marina señaló que durante la presente administración ya se acumulan cerca de 77 toneladas de droga aseguradas como parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que mantiene la Armada de México para combatir a los grupos delictivos.