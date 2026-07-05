CFE revisa el campo geotérmico Los Humeros para reforzar la generación de energía limpia

Campo Geotérmico Los Humeros

Con más de tres décadas de operación y una capacidad instalada de 95.7 megawatts, el Campo Geotérmico Los Humeros fue objeto de una supervisión integral por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que revisó el estado de sus instalaciones y el avance de los proyectos que se desarrollan en este complejo dedicado a la generación de energía geotérmica.

La visita fue encabezada por el director de Operación de la CFE, Francisco Javier Maldonado Ramos, quien, junto con personal de la Coordinación Técnica, la Coordinación Regional de Producción Sureste y la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, realizó un recorrido para verificar el funcionamiento del proceso geotermoeléctrico.

Durante la inspección también participaron representantes regionales del Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), División Valle de México Centro, con quienes se revisaron distintos aspectos relacionados con la operación del campo.

Las labores de supervisión incluyeron la revisión de las condiciones laborales del personal, el estado de las instalaciones y de los equipos principales encargados del suministro de vapor y de la generación de electricidad.

Además, se evaluó el desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos, así como el avance de las obras y trabajos de mantenimiento que actualmente se realizan dentro del complejo.

Los Humeros es considerado el tercer campo geotérmico más importante de México y cuenta con más de 35 años de operación comercial, por lo que representa una de las instalaciones estratégicas para la producción de energía mediante el aprovechamiento del calor proveniente del subsuelo.

Tras la revisión, la Comisión Federal de Electricidad reiteró su compromiso de continuar impulsando el Plan de Fortalecimiento de la Geotermia, con el objetivo de fortalecer la generación de energía sustentable, contribuir al desarrollo del sector eléctrico y reforzar la seguridad y la soberanía energética del país.