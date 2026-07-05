Entre acusaciones de fracaso e incertidumbre, Permanente recibirá Informe sobre revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía en el centro de la atención por revisión del T-MEC (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

En medio de la incertidumbre y los intentos del gobierno federal por matizar su impacto, la Comisión Permanente recibirá esta semana un informe sobre proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá luego de que la administración Donald Trump rechazara renovarlo por otros 16 años y optara por una revisión anual de ese acuerdo comercial.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez informó que la Secretaria de Economía enviará a la Comisión Permanente un informe sobre la situación actual que guarda el proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos de América y Canadá, el T-MEC.

Incluso se alista la posibilidad de una comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard ante la Permanente para que explique el impacto y los alcances de esta decisión unilateral de Estados Unidos.

“Voy a platicar con él, seguramente en los próximas horas voy a platicar con él pero con esta información hasta el momento, seguramente lo que aconseja la prudencia y la estrategia que está haciendo el gobierno de México a través de la secretaría de economía es esperar a la tercera reunión el 20 de julio”, aseveró el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier

Tras una reunión virtual realizada el pasado 1 de julio, los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá acordaron mantenerlo por 10 años más, hasta 2036 como establece el acuerdo mismo con revisiones cada año, luego de que Washington rechazó la solicitud de sus dos socios comerciales de renovarlo de manera automática por 16 años más.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que ello genere incertidumbre, pues, aseguró que los mercados ya había asumido esa posibilidad desde antes de la reunión trilateral.

Ebrard explicó que el tratado consideraba dos posibilidades: extenderlo 16 años de manera conjunta, con revisión adicional dentro de seis años, o mantener la vigencia actual hasta 2036, con esquema de revisiones anuales.

“Lo que nos ha dicho hoy el embajador Jamieson (Greer), Representante Comercial de los Estados Unidos, es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años; por lo tanto, nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años, que es la vigencia acordada del tratado”, señaló en un video difundido en redes.

La próxima ronda de negociaciones bilaterales con Estados Unidos se realizará la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, anunció Ebrard quien reconoció que persisten diferencias entre las partes, entre ellas la coexistencia del tratado con los aranceles al acero, aluminio e industria automotriz.

FRACASO

Contrario a lo que ha señalado el gobierno federal, la oposición advirtió que esta decisión tendrá un impacto muy severo y provocará incertidumbre entre los inversionistas.

Para el PAN el gobierno mexicano simplemente fracasó en esta renegociación y advirtieron que Estados Unidos ganará terreno en las próximas negociaciones.

“Lo que esperamos es que sean renegociaciones muy complejas año con año, en donde Estados Unidos con mucha ventaja le pueda ir ganando terreno al gobierno mexicano, entonces, lamentamos el fracaso del gobierno mexicano en la renegociación del tratado de libre comercio y exigimos que se redoblen los esfuerzos porque al final es el empleo de la gente lo que está en juego”, advirtió el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda coincidió en que esta negociación fue un fracaso para el gobierno mexicano que generará falta de certeza, perspectiva a mediano y largo plazo .

“Por supuesto que es un fracaso de los negociadores mexicanos”, acusó

El impacto –agregó----es muy severo, toda vez que México depende en gran medida comercialmente, económicamente, de la relación con Estados Unidos. Entonces esto genera incertidumbre para muchos sectores de la economía mexicana.

Para el PRI, esta postura de Estados Unidos, está directamente relacionada con la postura del gobierno frente al crimen organizado.

“Yo no dudaría que pudiera estar en otro lado también dinero del narco, por supuesto que no lo duraría, porque se han extendido tanto, han crecido tanto, esté donde esté hay que combatirlo, y sí también está con los empresarios y si está en otro partido político distinto al oficialismo también hay que combatirlo, porque el narco no respeta”, recalcó la senadora del PRI, Carolina Viggiano