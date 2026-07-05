Zarpan dos buques con más de 2 mil metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela

Buque ARM Holbox y buque ARM Huasteco Zarpan dos buques de la Armada de México con ayuda humanitaria por parte del Gobierno de México para el pueblo de Venezuela

La ayuda humanitaria que el Gobierno de México comprometió para apoyar a la población de Venezuela tras los recientes sismos ya comenzó a trasladarse por vía marítima. Este jueves zarparon dos buques de la Armada de México con más de 2 mil metros cúbicos de víveres, equipo e insumos que serán entregados en ese país sudamericano.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que la operación se realiza por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y forma parte de las acciones de apoyo humanitario que México mantiene con el pueblo venezolano.

Las embarcaciones que partieron son el Buque de Apoyo Logístico ARM “Holbox” (BAL-02) y el ARM “Huasteco” (AMP-01), ambos con destino a Venezuela y un tiempo estimado de navegación de seis días.

El ARM “Holbox” transporta alrededor de mil 750 metros cúbicos de ayuda, entre alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Además, lleva cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora, junto con el personal encargado de operarlas.

Por su parte, el ARM “Huasteco” lleva otros 253 metros cúbicos de apoyo conformados por víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos que también serán entregados a la población afectada.

Los productos enviados por el Gobierno de México provienen de las donaciones reunidas en distintos centros de acopio instalados en la Ciudad de México. Posteriormente fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Veracruz, donde se realizó la maniobra de embarque.

Para esta operación, la Primera Región Naval desplegó a 100 elementos de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE), quienes participan en las labores de carga, traslado marítimo y posterior desembarque del material. También se utilizaron una grúa y dos montacargas para agilizar las maniobras.

Este envío se suma al apoyo que México realizó días atrás mediante un avión que trasladó ocho plantas de energía eléctrica de emergencia a territorio venezolano.

Con este nuevo cargamento, el Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener una política de solidaridad y cooperación humanitaria con los países que enfrentan emergencias derivadas de fenómenos naturales, especialmente en América Latina.