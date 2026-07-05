UNAM realiza necropsia a Kenzo; Profepa espera resultados preliminares la próxima semana

Kenzo, tigre de bengala (Facebook Animal Experience México)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron la necropsia al tigre de Bengala blanco Kenzo, con el objetivo de esclarecer las causas de su muerte tras el operativo de captura realizado en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

La dependencia señaló que los resultados preliminares del estudio serán entregados durante la próxima semana, los cuales permitirán determinar si el ejemplar falleció a consecuencia de los impactos de bala que recibió, por la sedación aplicada durante las maniobras de captura o por una combinación de ambos factores.

El felino murió el pasado 2 de julio luego de escapar del predio Animal Experience México, una instalación registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el manejo de vida silvestre fuera de su hábitat natural.

De acuerdo con Profepa, durante las labores de localización y rescate, Kenzo atacó al personal que participaba en el operativo, por lo que elementos de seguridad que brindaban apoyo repelieron la agresión. Aunque el animal recibió atención médica inmediata tras ser sedado, no logró sobrevivir.

En una entrevista previa, la titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrel, aseguró que la dependencia esperaría los resultados de la necropsia antes de emitir una conclusión oficial sobre la causa de muerte del ejemplar, al señalar que aún no existían elementos suficientes para determinar si el fallecimiento fue consecuencia de la anestesia o de las heridas provocadas por arma de fuego.

De acuerdo con versiones difundidas tras el operativo, el tigre presentaba al menos cuatro impactos de bala visibles, además de otras lesiones ocasionadas durante su intento de escape, aunque será el análisis realizado por patólogos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM el que determine con precisión las causas del deceso.

Tras la muerte del felino, Profepa realizó una inspección en Animal Experience México, donde detectó diversas irregularidades en las instalaciones y en el plan de manejo del predio. Como medida precautoria, la autoridad ambiental impuso la clausura temporal total del lugar, aseguró nueve ejemplares de vida silvestre y suspendió las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente las labores de alimentación y cuidado de los animales.

Kenzo era un tigre de Bengala blanco juvenil que contaba con sistema oficial de identificación, cuyo origen legal fue acreditado por el establecimiento. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades derivadas de su escape y posterior fallecimiento.