No al “silencio cómplice”, exige PAN a DH de la CDMX; pide defender a madres buscadoras

Aficionados usan lonas de desaparecidos para cubrirse de la lluvia en CDM. Madres buscadoras los encaran

El PAN en la Cámara de Diputados lanzó un llamado enérgico a titular de la Comisión de Derechos Humanos CDMX, María Dolores González Saravia Calderón, para que no haga “silencio cómplice” de las autoridades de la 4T que, en vez de trabajar en estrategias para ayudar a madres buscadoras, reprimen y arrebatan lonas con el rostro de seres queridos que han colocado en el marco del Mundial de Futbol en México.

EL vocero del PAN en san Lázaro, Federico Döring, señaló que el mundo no quiere volver a ver más imágenes de madres buscadoras reprimidas por la policía de Clara Brugada.

“Lo que necesitamos es un acompañamiento y vigilancia en la actuación de los elementos policiacos durante el día de mañana que hay partido de México, pero que también diversos colectivos de víctimas, piden ayuda”.

Döring manifestó que es importante que Derechos Humanos haga su papel de exigir el libre tránsito de colectivos y no les pongan bloqueos para que el turismo y los aficionados no sepan la realidad de este país.

A su vez, la diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, señaló que no es con disculpas del Gobierno de Morena como se resuelven los agravios a madres buscadoras que a lo largo de estos días, quieren visibilizar su dolor y la indiferencia de las autoridades de la Federación.

“No es un pato en las mañaneras, no es viendo a la presidenta celebrando partidos en Palacio Nacional o atacando a los gobiernos pasados como se les responde a las víctimas de los delitos en el país”, estableció

La panista lamentó que en el último festejo del Ángel de la Independencia, hayan ocurrido decesos, pero también lamentó que el Gobierno no haya logrado tener respuesta oportuna ante una emergencia.

Laura Álvarez cuestionó la manera en que se cuidará a la gente este domingo sobre Paseo de la Reforma, ya que hay familias, niños y adolescentes que van a divertirse, pero no hay seguridad.