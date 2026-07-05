Temblor hoy en México, 5 de julio de 2026: ¿de cuánto fue el último sismo y dónde se registró?

Sismo en Ciudad de México HOY 3 de junio de 2026: así se sintió la actividad sísmica esta tarde

Este domingo 5 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó nuevos movimientos telúricos registrados en diferentes entidades del país, una situación que para muchos mexicanos forma parte de la vida cotidiana, pero que sigue despertando miedo o dudas como: “¿Dónde tembló?”, “¿De cuánto fue el sismo?” o “¿Hubo daños?”.

Aunque la mayoría de los eventos registrados durante el día de hoy fueron de baja intensidad y no representaron un riesgo para la población, los especialistas recuerdan que cada movimiento sísmico es monitoreado de forma permanente para conocer su magnitud, profundidad y ubicación exacta.

¿De cuánto fue el temblor de hoy y dónde se registró? Esto reportó el SSN

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Sismológico Nacional, durante este domingo se registraron diversos movimientos sísmicos en diferentes regiones del país.

Puente de Ixtla, Morelos (Magnitud 3.5) : El sismo más reciente de la lista ocurrió a las 03:57:39 horas. Su epicentro se ubicó a 16 kilómetros al noroeste de Puente de Ixtla, Morelos. Este evento destacó por ser el más superficial de la jornada, con una profundidad de apenas 2.1 kilómetros.

: El sismo más reciente de la lista ocurrió a las 03:57:39 horas. Su epicentro se ubicó a 16 kilómetros al noroeste de Puente de Ixtla, Morelos. Este evento destacó por ser el más superficial de la jornada, con una profundidad de apenas 2.1 kilómetros. Petatlán, Guerrero (Magnitud 3.2) : Previamente, a las 03:47:57 horas, la costa del Pacífico registró actividad continental con un sismo a 37 kilómetros al este de Petatlán, Guerrero, presentando una profundidad de 34.0 kilómetros.

: Previamente, a las 03:47:57 horas, la costa del Pacífico registró actividad continental con un sismo a 37 kilómetros al este de Petatlán, Guerrero, presentando una profundidad de 34.0 kilómetros. Huixtla, Chiapas (Magnitud 3.9) : A las 03:43:15 horas, se reportó el movimiento de mayor magnitud de esta secuencia, localizado a 65 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, en el sector marítimo del Océano Pacífico, con una profundidad de 10.0 kilómetros.

: A las 03:43:15 horas, se reportó el movimiento de mayor magnitud de esta secuencia, localizado a 65 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas, en el sector marítimo del Océano Pacífico, con una profundidad de 10.0 kilómetros. Tepeapulco, Hidalgo (Magnitud 3.6) : De manera casi simultánea, a las 03:35:09 horas, el estado de Hidalgo registró un sismo a 7 kilómetros al sur de Tepeapulco, con una profundidad medida de 3.4 kilómetros.

: De manera casi simultánea, a las 03:35:09 horas, el estado de Hidalgo registró un sismo a 7 kilómetros al sur de Tepeapulco, con una profundidad medida de 3.4 kilómetros. Apan, Hidalgo (Magnitud 3.5): Registrado exactamente al mismo segundo (03:35:09 horas), ocurrió un sismo gemelo localizado a 5 kilómetros al suroeste de Apan, Hidalgo, con una profundidad superficial de 7.1 kilómetros, reflejando un reajuste tectónico local en la región del altiplano hidalguense.

La mayoría de estos movimientos corresponden a la actividad sísmica habitual que ocurre todos los días en México y forman parte del comportamiento natural del territorio.

Los especialistas enfatizan que un sismo de baja magnitud no necesariamente antecede a uno de mayor intensidad, ya que actualmente no existe un método científico capaz de predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Aunque la ciencia ha avanzado significativamente en el estudio de los terremotos, todavía no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá uno.

Por ello, las autoridades insisten en que la mejor herramienta sigue siendo la prevención.

Antes

Elaborar un plan familiar de Protección Civil.

Identificar rutas de evacuación.

Preparar una mochila de emergencia.

Conocer las zonas de menor riesgo dentro de casa.

Durante

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar elevadores.

Seguir las indicaciones de Protección Civil.

Después