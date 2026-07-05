Va PVEM en Senado contra cargos no solicitados en telefonía celular como seguros o membresías

La telefonía celular cada vez se vuelve más indispensable en la sociedad actual (Capitalinos utilizan sus celulares en diferentes puntos de la ciudad durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19. Las compañías telefónicas preparan un plan de llamadas y menajes para mantener comunicados a sus usuarios./Galo Cañas)

En un intento por erradicar los abusos, el PVEM en el Senado impulsa reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para prohibir a las empresas de telecomunicaciones obliguen a usuarios a contratar seguros, suscripciones o membresías como requisito para acceder a un servicio.

Según reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las empresas de telefonía móvil e internet figuraron entre las que más quejas recibieron en 2025, debido a problemas relacionados con mala atención, fallas del servicio y cobros de servicios adicionales no requeridos por los usuarios.

La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde acusó que pese al crecimiento del sector, persisten prácticas abusivas contra usuarios de servicios de telecomunicaciones, particularmente al obligarlos a contratar seguros, membresías o suscripciones para acceder a un servicio principal de telefonía o internet.

Indicó que, en muchos casos, estos cargos adicionales se renuevan automáticamente y generan gastos no previstos para las familias mexicanas.

Destacó que los servicios de telefonía móvil y telecomunicaciones se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo, el acceso a la información y conectividad, además de representar uno de los sectores con mayor crecimiento en el país.

Sin embargo insistió en que persisten los abusos de las empresas de telecomunicaciones por lo cual presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para prohibir a estas compañías realizar cobros indebidos o condicionar servicios.

La u propuesta, establece que ninguna empresa podrá condicionar la contratación de servicios de telecomunicaciones a la compra obligatoria, temporal o permanente, de seguros, suscripciones o membresías, además de reconocer el derecho de los usuarios a no aceptar servicios adicionales distintos al solicitado originalmente.

Recalcó que las y los usuarios merecen contratar servicios sin imposiciones ni cargos adicionales no solicitados.

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para marzo de 2025 México registró 142.3 millones de líneas activas de telefonía móvil y 130.5 millones de accesos activos a internet móvil en México.

Asimismo, destacó que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 reportó que 97 millones de personas utilizan internet en México, equivalente al 81.2% de la población de seis años o más. El grupo de entre 12 y 17 años registró una participación de 92.4% en el uso de internet.