Alonso Ancira sigue sin pagar reparaciones por agronitrogenados; Sheinbaum pide detalles de la detención de Gilda Lozoya

Conferencia de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía ampliar la información sobre la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

El incumplimiento del acuerdo para reparar el daño por la compra de Agronitrogenados volvió a colocar el caso en la agenda del Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México, todavía no concluye el pago pactado con Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que el proceso judicial en su contra fue reactivado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria también se refirió a la reciente detención de Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y adelantó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la información sobre su presunta participación en este caso.

Información a la Fiscalía

Sheinbaum señaló que será la FGR la encargada de ofrecer mayores detalles sobre la situación jurídica relacionada con Gilda Lozoya y las investigaciones que continúan abiertas.

Asimismo, adelantó que su administración presentará información sobre la manera en que ocurrió el presunto fraude en la compra de Agronitrogenados y revisará el estado en que se encuentra la reparación del daño a Pemex.

La presidenta explicó que Alonso Ancira no ha cubierto la totalidad del acuerdo reparatorio firmado con Pemex, el cual asciende a más de 216 millones de dólares.

Debido a ese incumplimiento, recordó, el proceso judicial en su contra fue reactivado.

Ancira fue detenido en 2019 y posteriormente extraditado de España a México en 2021 para enfrentar las acusaciones relacionadas con este caso.

Último pago sigue pendiente

De acuerdo con el acuerdo reparatorio 211/2019 firmado entre Altos Hornos de México y Pemex, la empresa debía cubrir 216 millones 664 mil 40 dólares en tres exhibiciones.

El primer pago, por 50 millones de dólares, se realizó el 30 de noviembre de 2021.

Un año después, en noviembre de 2022, se efectuó un segundo depósito por 54 millones de dólares.

Sin embargo, el tercer pago, por 112 millones de dólares, estaba programado para noviembre de 2023. Aunque posteriormente se concedió una prórroga de un año, ese recurso aún no ha sido entregado.

Caso abierto

Sheinbaum recordó que la propia Fiscalía había informado desde finales del año pasado que, al no cumplirse con el pago total acordado, el procedimiento contra Ancira volvería a activarse.

Ahora, además del seguimiento al acuerdo incumplido, el Gobierno federal buscará esclarecer la participación de las personas involucradas y revisar el avance en la recuperación del daño ocasionado a Pemex por la operación de Agronitrogenados.