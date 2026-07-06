Inversión fija en México se eleva un 5.9 % en abril, superando la racha de meses en caídas

Inversión

Después de varios meses de resultados negativos, la inversión fija bruta en México volvió a crecer. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante abril este indicador aumentó 5.9 por ciento respecto al mismo mes de 2025, con lo que puso fin a una racha de casi año y medio de retrocesos.

El organismo explicó que el resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del sector de la construcción, mientras que la inversión en maquinaria y equipo también mostró un avance, aunque de menor magnitud.

De acuerdo con las cifras originales del Inegi, la construcción registró un incremento anual de 10.1 por ciento durante abril.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo creció 1.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al origen de los recursos, la inversión privada aumentó 5.7 por ciento a tasa anual, mientras que la inversión pública avanzó 7.5 por ciento.

En su comparación mensual, la inversión fija bruta también mostró un comportamiento positivo.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el indicador creció 4 por ciento respecto a marzo.

En este caso, la construcción registró un incremento de 6.5 por ciento, mientras que la maquinaria y equipo avanzó 2 por ciento.

El crecimiento de abril ocurre en un contexto en el que la economía mexicana atraviesa un periodo de menor dinamismo.

En mayo se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.6 por ciento durante el primer trimestre de 2026 frente al trimestre previo, aunque en su comparación anual logró un ligero crecimiento de 0.2 por ciento.

La inversión fija bruta acumuló una caída de 6.7 por ciento durante 2025, luego de haber crecido 3.4 por ciento en 2024.

Un año antes, en 2023, el indicador se disparó 19.7 por ciento, impulsado por el fenómeno de relocalización de cadenas de suministro, conocido como *nearshoring*.

Antes de ello, la inversión aumentó 6 por ciento en 2022 y repuntó 10 por ciento en 2021, tras la fuerte contracción de 18.2 por ciento registrada en 2020 por el impacto de la pandemia.

El Inegi recordó que la inversión fija bruta permite medir el comportamiento de la inversión en el corto plazo y considera los bienes utilizados en los procesos productivos durante más de un año, por lo que es uno de los principales indicadores para evaluar la capacidad de crecimiento de la economía.