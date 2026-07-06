Sheinbaum desmiente amenazas del crimen organizado a la Selección de Ecuador

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, rechazó la versión que circuló en redes sociales sobre presuntas amenazas de grupos criminales en México contra jugadores de la selección de Ecuador, al asegurar que se trata de una información completamente falsa y parte de una campaña para desacreditar al país.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que, tras la victoria de la selección mexicana, primero se buscó restarle mérito al resultado y posteriormente comenzaron a difundirse noticias falsas con el objetivo de minimizar ese logro.

“Primero hicieron menos el triunfo, luego difundieron mentiras”, expresó la presidenta.

La mandataria presidencial sostuvo que la inmediatez de la propagación de contenidos en redes sociales favorece la difusión de información falsa y criticó el papel de algunos medios de comunicación.

Sheinbaum consideró que este tipo de prácticas forman parte de una estrategia que, a su juicio, caracteriza a los sectores de la derecha.

En otro tema, la presidenta respondió a las declaraciones atribuidas a Alfonso Gutiérrez Guajardo, quien habría relacionado la falta de un acuerdo para ampliar por 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con un supuesto “narcogobierno” en México.

La mandataria presidencial desestimó esos señalamientos y los calificó como “ridículo”. Además, aseguró que la postura comercial de Estados Unidos responde a una tendencia de mayor proteccionismo a nivel internacional y no a una política enfocada exclusivamente en México.

Como ejemplo, Sheinbaum mencionó los aranceles impuestos a Canadá, las tarifas aplicadas a Europa y las medidas comerciales dirigidas contra China, las cuales, dijo reflejan un contexto global de endurecimiento en la política comercial estadounidense.

La Crónica de Hoy 2026