EU reitera recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de hijos de “El Chapo” Guzmán

Joaquín Guzmán "El Chapo"

Nuevamente este lunes, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) publicó la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por la captura de los narcotraficantes Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán, de “Los Chapitos”.

La dependencia federal identifica en su cartel a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua, como sujetos armados y peligrosos.

Es importante mencionar que de los cuatro hijos públicos que Guzmán introdujo para dar seguimiento a su red de narcotráfico, sólo dos han sido capturados, Ovidio Guzmán López alias “El Ratón” y Joaquín Guzmán López.

“Estos infames hermanos conocidos como ‘Los Chapitos’ heredaron redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán siguen prófugos y, se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y condena”, apunta el HSI.

Cabe destacar que al tratarse de criminales de alto peligro las autoridades estadounidenses también advierten a los ciudadanos a evitar detenerlos por sus propios medios.

Hace apenas dos meses, las autoridades estadounidenses reforzaron e intensificaron la búsqueda de los hermanos Guzmán al ser considerados como objetivos prioritarios y “altamente peligrosos”.

A Jesús Alfredo se le señaló junto con Óscar Noé Medina alias “El Panu” y Néstor Isidro Pérez Salas alias “El Nini” (hoy preso en EU) y líder de “Los Ninis” de capturar, torturar y asesinar a dos agentes federales de la PGR, antecesora de la actual Fiscalía General de la República (FGR).

En 2022, las autoridades de Estados Unidos ofrecían 5 millones y en 2023 el monto incrementó a 10 millones, la cifra que mantienen actualmente