Profeco pide a comercios calibrar sus instrumentos de medición para proteger a consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hizo un llamado a todos los establecimientos comerciales del país para que realicen la calibración obligatoria de los instrumentos de medición que utilizarán en sus actividades diarias, con el objetivo de garantizar que las y los consumidores reciban exactamente la cantidad de producto por lo que pagan.

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que el segundo periodo de calibración de 2026 estará vigente del 1 de julio al 30 de septiembre, por lo que los negocios que cuenten con equipos de medición deberán cumplir con este trámite dentro del plazo establecido.

El funcionario explicó que esta medida busca prevenir irregularidades en las transacciones comerciales y fortalecer la confianza entre proveedores y consumidores, ya que los instrumentos correctamente calibrados ofrecen mediciones precisas y evitan afectaciones económicas a la población.

Entre los equipos que deben someterse al proceso de calibración se encuentran las bombas despachadoras de gasolina, medidores de gas, medidores de alto flujo, básculas, llenadoras, encapsuladoras, relojes checadores y otros dispositivos utilizados para medir productos o servicios. Los propietarios de estos equipos pueden realizar el trámite a través del portal oficial de Profeco.

Escalante Ruiz recordó que la calibración es un requisito obligatorio para los proveedores de bienes y servicios, además de representar una herramienta esencial para garantizar prácticas comerciales transparentes y justas en beneficio de los consumidores.

Durante su participación, el procurador también presentó el seguimiento que realiza la dependencia sobre los precios de los combustibles en el país. Informó que, al corte del 3 de julio, 79.4 por ciento de las estaciones de servicio ya venden el litro de diésel en un precio máximo de 27 pesos, mientras que el promedio nacional se ubicó en 27.10 pesos por litro.

Respecto a la gasolina regular, señaló que el monitoreo de la herramienta “Quién es Quién en Combustibles” detectó el precio más bajo en 23.69 pesos por litro en una estación de servicio de Pemex ubicada en Morelia, Michoacán, mientras que el precio más alto fue de 35.29 pesos en Cancún, Quintana Roo.

En materia de alimentos, destacó que por tercera semana consecutiva todas las tiendas de autoservicio monitoreadas en tres ciudades del país mantuvieron el costo de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Esto fue por debajo de la meta nacional de 910 pesos para los 24 productos que la integran.

Asimismo, presentó un reporte sobre el precio de la papa Alfa Blanca, cuyo costo promedio nacional es de 51.67 pesos por kilogramo. Indicó que el precio más bajo se encontró en la región centro del país, con 23.90 pesos, mientras que el más alto fue de 65.25 pesos en el sureste.

Finalmente, el titular de Profeco invitó a la ciudadanía a consultar la plataforma “Quién es Quién en los Precios”, donde es posible comparar costos de diversos productos antes de realizar una compra. También dio a conocer que la edición de julio de la Revista del Consumidor incluye estudios de calidad sobre pantalones de mezclilla para caballero, margarinas y mantequillas, con el propósito de brindar información útil para que las familias tomen mejores decisiones de consumo.