Avances del Plan Michoacán: todos los estudiantes de escuelas públicas ya tienen beca: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum Resaltó acciones en seguridad, reactivación económica y apoyo a comunidades purépechas en el estado de Michoacán.

Michoacán se ha convertido en el único estado del país donde todos los estudiantes de escuelas públicas, desde nivel primaria hasta universidad, cuentan con una beca, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al hablar sobre los avances del Plan Michoacán durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Al ser cuestionada sobre los resultados de esta estrategia, la mandataria explicó que el programa no solo contempla acciones en materia de seguridad, sino también medidas enfocadas en el bienestar social y la reactivación económica de la entidad.

Sheinbaum señaló que uno de los principales logros del plan ha sido garantizar apoyos económicos para toda la comunidad estudiantil de escuelas públicas, un esquema que, dijo, actualmente solo existe en Michoacán.

La presidenta recordó que el pasado fin de semana realizó una gira de supervisión por distintos puntos del estado, donde revisó el avance de las acciones incluidas en este programa.

Durante ese recorrido, también evaluó los resultados obtenidos en materia de seguridad y destacó que se ha registrado una disminución en los homicidios, aunque aseguró que las labores continuarán para seguir fortaleciendo la estrategia.

Explicó que parte de estos resultados se apoyan en la presencia de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, principalmente en la zona del Pacífico, además del trabajo realizado en materia de detenciones.

La mandataria agregó que el Plan Michoacán incluye otras acciones prioritarias, entre ellas el Plan de Justicia para el pueblo purépecha, así como diversos programas sociales y proyectos orientados al desarrollo económico de la entidad.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México continuará dando seguimiento a las acciones implementadas en Michoacán, tanto en seguridad como en bienestar, con el objetivo de mantener los avances alcanzados y fortalecer el desarrollo del estado.