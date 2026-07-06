Calendario Pensiones Bienestar julio-agosto 2026: estas son las fechas oficiales para recibir el apoyo social

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar? | Consulta la fecha de depósito según tu apellido.

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 para las Pensiones y Programas para el Bienestar. La dispersión de los recursos comenzará este lunes 6 de julio y concluirá el miércoles 29 de julio, con depósitos escalonados de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente y beneficiario.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que los apoyos se depositarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no será necesario realizar ningún trámite adicional para recibir el recurso.

Calendario oficial de pagos de julio-agosto 2026

El calendario de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar se organiza con base en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Esto significa que cada persona tiene asignado un día específico para recibir el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Las fechas de depósito están establecidas de la siguiente manera:

A - Lunes 6 de julio

- Lunes B - Martes 7 de julio

- Martes C - Miércoles 8 y jueves 9 de julio

- Miércoles y jueves D , E y F - Viernes 10 de julio

, y - Viernes G - Lunes 13 y martes 14 de julio

- Lunes y martes H , I , J y K - Miércoles 15 de julio

, , y - Miércoles L - Jueves 16 de julio

- Jueves M - Viernes 17 y lunes 20 de julio

- Viernes y lunes N , Ñ y O - Martes 21 de julio

, y - Martes P y Q - Miércoles 22 de julio

y - Miércoles R - Jueves 23 y viernes 24 de julio

- Jueves y viernes S - Lunes 27 de julio

- Lunes T , U y V - Martes 28 de julio

, y - Martes W, X, Y y Z - Miércoles 29 de julio

Una vez realizado el depósito en la fecha correspondiente, las y los beneficiarios podrán retirar su dinero cuando lo deseen, ya que el recurso permanece disponible en su cuenta bancaria.

¿Cuánto depositan de las Pensiones Bienestar en cada bimestre?

Los montos de apoyos correspondientes del periodo Julio-Agosto son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos .

. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos .

. Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

En el caso del programa Sembrando Vida, el apoyo continúa entregándose de manera mensual, con un monto de 6 mil 450 pesos.

Las autoridades recordaron que los depósitos se realizan de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir el mismo día del depósito para retirar el dinero.