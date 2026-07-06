¿Cómo va la Huelga en el Monte de Piedad? Estos son los últimos mensajes y avances en las negociaciones

Arturo Zayún El líder del sindicato del Nacional Monte de Piedad en una conferencia sobre la continuidad del paro laboral.

Siguen pasando las semanas y el conflicto que mantiene en huelga al Monte de Piedad suma ya más de nueve meses entre incertidumbre para quienes tienen sus prendas empeñadas, así como negociaciones trabadas entre el sindicato y el patronado. Ya son tres cuartas partes de año sin solución definitiva y con más de 300 sucursales cerradas. Las autoridades de la institución de empeños continúan atendiendo las peticiones de sus clientes ante un panorama que parece no tener una solución pronta.

¿Cómo va el conflicto en Monte de Piedad y por qué no hay acuerdo todavía?

Los desacuerdos entre ambas partes han sido los mismos desde el primer día del arranque de la huelga. El sindicato de personas trabajadoras acusa al patronato de no respetar el contrato colectivo de trabajo y de imponer modificaciones a las condiciones de contratación junto con la reducción de plazas.

Por su parte, las autoridades del patronato han acusado que el sindicato se ha negado a entablar verdaderas negociaciones para buscar un acuerdo, limitándose únicamente a rechazar las propuestas presentadas. Incluso, el conflicto ha escalado a instancias judiciales, buscando que la huelga sea declarada inválida para que un juez declara que se levante el paro laboral de forma obligatoria, situación que no ha tenido todavía solución definitiva.

Recientemente, el líder del sindicato, Arturo Zayún explicó que la postura se mantiene firme en que se respeten todos y cada uno de los puntos del contrato colectivo de trabajo, por lo que no aceptarán soluciones parciales o limitadas. “No hemos encontrado el punto de acuerdo que dé solución a todos y cada uno de los planteamientos que el sindicato ha presentado para restablecer los derechos de los trabajadores”

También, acusó que el sindicato busca ser muy reservado respecto a las negociaciones debido a que existen “enemigos” que difunden versiones contrarias o que buscan confundir a la personas trabajadoras, por lo que cualquier avance oficial será formalmente comunicado por el Comité Ejecutivo Nacional.

¿Por qué la SCJN no ha tomado el caso de la Huelga en Monte de Piedad?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto hasta ahora el caso de la huelga en el Nacional Monte de Piedad porque el asunto aún se encuentra dentro del procedimiento previsto por la legislación de amparo y la Corte primero debe decidir si ejerce o no su facultad de atracción, un mecanismo discrecional que solo utiliza cuando considera que un asunto reviste interés excepcional por su importancia y trascendencia constitucional.

En este conflicto, el sindicato promovió un recurso de revisión después de que un juzgado federal concediera un amparo al Nacional Monte de Piedad y declarara inexistente la huelga. Posteriormente, un Tribunal Colegiado solicitó a la SCJN atraer el expediente. Mientras la Corte no determine si ejercerá esa facultad, el asunto permanece sin ser analizado por el Pleno o por alguna de sus Salas.

Si la SCJN decide no atraer el caso, la resolución definitiva corresponderá al Tribunal Colegiado; en cambio, si lo atrae, la Corte elaborará un proyecto de sentencia para resolver únicamente las cuestiones constitucionales planteadas en el recurso, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Amparo y en la normativa del Poder Judicial de la Federación.