Sheinbaum anuncia informe sobre captura de ‘El Mayo’ y recuperación de bienes ligados a García Luna

Claudia Sheinbaum Pardo Este martes el Gobierno de México presentará un informe sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, luego de las recientes revelaciones sobre la forma en que ocurrió su detención y la participación de autoridades estadounidenses. (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que este martes se presentará un informe sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de las recientes revelaciones sobre la forma en que ocurrió su detención y la participación de autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo será aclarar la información disponible y presentar una línea de tiempo de los hechos, desde lo que ocurrió en agosto de 2024 hasta las nuevas versiones que han surgido recientemente.

Informe sobre la captura de “El Mayo”

Sheinbaum señaló que en la presentación participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica y, por invitación, la Fiscalía General de la República (FGR) para explicar qué información recibió México en ese momento y qué fue lo que comunicaron las autoridades de Estados Unidos.

La presidenta sostuvo que el tema debe analizarse desde la perspectiva de la defensa de la soberanía nacional, al considerar importante conocer cómo ocurrieron los hechos y las consecuencias que tuvo la captura del líder del Cártel de Sinaloa.

Aclaró que el informe no busca justificar a ningún integrante de la delincuencia organizada, sino esclarecer la actuación de las agencias estadounidenses y contrastarla con la información que en su momento recibió el Gobierno mexicano.

“Todos actuamos contra el narcotráfico y contra las organizaciones criminales, pero también defendemos la soberanía y tienen que esclarecerse los hechos”, afirmó.

UIF informará sobre los bienes vinculados a García Luna

También agregó que se abordará el contexto de la relación entre ambos países en materia de seguridad y la participación que tuvieron agencias extranjeras durante administraciones anteriores, confirmando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ofrecerá próximamente un informe sobre la recuperación de bienes en Estados Unidos relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El anuncio surgió luego de ser cuestionada sobre la vinculación a proceso de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, excolaborador de García Luna, acusado por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando se desempeñaba como director general de Desarrollo Tecnológico en los penales federales.

La presidenta señaló que la UIF informará tanto sobre el proceso de recuperación de bienes derivados de los juicios en Estados Unidos como de otros asuntos relacionados con García Luna, quien actualmente permanece preso en ese país.

Criticas

La mandataria calificó nuevamente al exfuncionario como un personaje “nefasto” y sostuvo que su caso refleja la forma en que se manejó la seguridad pública durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Además, afirmó que García Luna utilizó su cargo para realizar negocios que derivaron en afectaciones a la Hacienda Pública y recordó que fue condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

Finalmente, la presidenta reiteró que su gobierno continuará combatiendo a las organizaciones delictivas dentro del marco de la ley, al tiempo que insistió en que también corresponde defender la soberanía nacional y transparentar la actuación de las autoridades en casos como el de la captura de “El Mayo” Zambada.