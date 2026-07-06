Conagua prevé concluir en 15 días proyecto para disminuir inundaciones en CDMX y Edomex

Proyecto de prevención de inundaciones en la zona oriente del Valle de México Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, anunció que el proyecto para atenuar los riesgos de inundación en la Ciudad de México y Estado de México está por concluir.

“Este es un proyecto que consiste 6 obras. Es un proyecto que estamos realizando de manera conjunta con el Estado de México y la Ciudad de México”, expresó Morales López durante la conferencia de prensa matutina.

Sumado a esto, el titular de la Conagua mencionó que las obras favorecerán a los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chalco y Valle de México, así como la alcaldía de Iztapalapa. Señaló que estas acciones, incrementarán la capacidad de desalojo de agua hasta alcanzar los 23 mil litros por segundo, lo que agilizará el drenaje en la zona.

Morales López reveló que la laguna “El salado” ampliará su capacidad de 300 mil a 400 mil metros cúbicos de retención. Aseguró que esta obra ya fue concluida y que estuvo a cargo del gobierno de la Ciudad de México.

El funcionario federal indicó que actualmente se construye el Colector Teotongo, el cual aumentará su volumen a 4 mil litros. Afirmó que esta obra permitirá desalojar el agua que se genera en la parte alta de la Sierra de Catarina.

Mientras tanto, Morales López precisó que el Colector “Los Pinos” auxiliará al municipio de Los Reyes La Paz y que ya cuenta con un avance del 88 por ciento de edificación.

La Conagua adelantó que estas obras concluirán dentro de 15 días. Añadió que ya fue finalizada la construcción del Colector Carmelo Pérez.

El titular de la Conagua puntualizó que el Cárcamo de Xochiaca es una de las obras centrales del proyecto para disminuir las inundaciones en la zona oriente del Valle de México, ya que facilitará el desalojo de hasta 16 mil litros de agua por segundo.

Asimismo, Morales López informó que la Laguna Churubusco registra un avance del 85 por ciento, obra que conducirán las aguas residuales para su respectivo desalojo.

“En su conjunto, todo el proyecto representa un avance del 90 por ciento y estaremos ya en operación en 15 días. Cabe resaltar que, las obras que ya se encuentran concluidas han sido de gran ayuda en esta temporada de lluvias. Nos ha ayudado a desalojar el agua con mayor velocidad que en años anteriores y una vez que esté concluido, el beneficio será mucho mayor”, declaró el director de la Conagua.

Morales López añadió que existe un gran avance de la construcción del Colector Chalco de Díaz Covarrubias para aminorar los problemas de inundaciones en Chalco y Valle de Chalco, la cual actualmente cuenta con una longitud de 3 kilómetros y dispone una inversión de mil 20 millones de pesos. Comentó que esta edificación estará finalizada en octubre.

“Cuando esté concluida nos va a permitir retirar los apoyos de bombeo”, apuntó el funcionario federal.

Finalmente, la Conagua dio a conocer que la inversión total en estas obras hidráulicas asciende a 11 mil 200 millones de pesos y que cuatro de las seis obras ya se encuentran en funcionamiento.

La Crónica de Hoy 2026