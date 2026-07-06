Nubarrones económicos para 2026; crecimiento; “no es alentador”: CEESP

Crecimiento económico

Las expectativas de crecimiento para México en este año se mantienen a la baja pues la economía no muestra señales claras de un impulso importante en el corto plazo sumado a la incertidumbre que generó la no renovación del T-MEC por parte de Estados Unidos, advirtió el sector empresarial del país.

Los expertos consideran que entre las incertidumbres para hacer negocios en el país están los factores de la política sobre comercio exterior, resaltando que el T-MEC no se renovó automáticamente, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aclara sin embargo, que l tratado continuará vigente y que, en el esquema de revisiones anuales que se puso en marcha, el gobierno debe buscar que nuestro país tenga los aranceles más reducidos en comparación con el resto de los países.

De acuerdo con los especialistas, dentro de los factores internos que también podrían obstaculizar el ritmo de crecimiento sobresalen los problemas de inseguridad pública.

“Es claro que las expectativas de crecimiento para este año no son muy alentadoras y se complican aún más al tener que enfrentar retos como las políticas comerciales instrumentadas por los Estados Unidos”, advierte

Alerta que los crecientes niveles de incertidumbre y el debilitamiento de los indicadores macroeconómicos son evidencia de que la economía no muestra señales claras de un impulso importante en el corto plazo, manteniendo los niveles de confianza empresarial en actitud cautelosa.

Detalla que en la encuesta más reciente sobre las expectativas de los especialistas del sector privado que publicó el Banco de México, los pronósticos de crecimiento se mantuvieron prácticamente sin cambio, aunque predomina una tendencia descendente.

Para 2026 –agrega--el pronóstico promedio de crecimiento del PIB para el presente año se ubicó en 1.07%, lo que significó una marginal corrección a la baja respecto al 1.09% de la encuesta previa

Considera que para 2027 la percepción fue similar, toda vez que el pronóstico de crecimiento pasó de 1.78% a 1.76%. Para 2028 la corrección igualmente fue a la baja, aunque en este caso fue menor al ubicarse en 1.89%, solo una centésima por debajo de la estimación previa.

“Evidentemente, esto no refleja la expectativa de una recuperación importante de la actividad productiva en los siguientes años.

Incluso, el pronóstico de crecimiento promedio para los próximos diez años está en 1.92%, porcentaje inferior al avance promedio de 2.0% de los últimos 32 años.

“La preocupación ahora se centra, principalmente, en las políticas instrumentadas por el presidente Trump, que no privilegian la cooperación mundial. La incertidumbre generada por este entorno se puede convertir en una importante limitante del crecimiento, como ya lo consideran los especialistas”, establece

Y advierte “En esta situación, las expectativas de crecimiento para este y el siguiente año continuarán siendo limitadas”.