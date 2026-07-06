Cuauhtémoc Blanco denuncia violencia previo al México vs Inglaterra: ¿Qué fue lo que pasó?

¿Por qué protestaron contra Cuauhtémoc Blanco? | Denuncia agresión tras ser confrontado por manifestantes rumbo al México vs Inglaterra.

Cuauhtémoc Blanco denunció haber sido víctima de un acto de violencia cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido entre México e Inglaterra.

Comparto la siguiente información para conocimiento de la ciudadanía. pic.twitter.com/pPhPwdAD2e — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) July 6, 2026

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Blanco aseguró que un grupo de manifestantes rodeó y bloqueó la camioneta en la que viajaba junto con su esposa, hijos y otros familiares, situación que, afirmó, puso en riesgo la integridad de su familia.

El incidente ocurrió luego de que integrantes de la Asamblea Antimundialista lo reconocieran mientras avanzaba hacia el estadio. Los manifestantes pintaron su vehículo y le gritaron consignas como “asesino” y “Samir vive”, en referencia a Samir Flores, activista opositor al Proyecto Integral Morelos que fue asesinado en 2019 durante el periodo en que Blanco era gobernador del estado.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco?

En su posicionamiento, el legislador afirmó que respeta el derecho a la libre manifestación, pero sostuvo que la protesta dejó de ser pacífica y derivó en actos de hostigamiento.

“La camioneta en la que viajábamos mi esposa, mis hijos y otros familiares fue rodeada, bloqueada y golpeada por varias personas, impidiendo nuestro libre tránsito y generando una situación de evidente peligro”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la protesta no puede convertirse en un pretexto para intimidar o ejercer violencia, especialmente cuando hay menores de edad y personas ajenas a cualquier confrontación política.

¿Por qué protestaron contra el exgobernador de Morelos?

La manifestación estuvo encabezada por integrantes de la Asamblea Antimundialista, quienes aprovecharon la llegada de aficionados al encuentro entre México e Inglaterra para protestar contra distintas figuras políticas.

🗳️📌 "P1NCHE BLANCO ASESIN0 ¡SAMIR VIVE CULER0!": VUELVEN A ENCARAR A CUAUHTÉMOC BLANCO



Cuauhtémoc Blanco fue encarado por manifestantes en CDMX.



Iba rumbo al estadio para el partido México contra Inglaterra.



La protesta formaba parte de “Gol gana contra la FIFA”, convocada… pic.twitter.com/F94vPtcuc2 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 5, 2026

Los inconformes lo señalaron con gritos de “asesino” y “Samir vive”, haciendo referencia al homicidio de Samir Flores, defensor del territorio y opositor al Proyecto Integral Morelos, ocurrido en febrero de 2019.

Aunque las investigaciones por ese crimen continúan y no existe una acusación judicial que responsabilice a Cuauhtémoc Blanco, colectivos y organizaciones sociales han mantenido críticas hacia su administración por el contexto de violencia registrado en Morelos durante su gobierno.

En su comunicado, el exfutbolista lamentó que un evento deportivo se convirtiera en escenario de confrontación y aseguró que la protección de la integridad de las personas debe prevalecer sobre cualquier diferencia política.