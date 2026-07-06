Lanza CNOG S.O.S; 1.7 millones de cabezas de ganado sin comercializar por gusano barrenador

La CNOG alerta sobre el riesgo de importar carne en un intento por bajar los costos. No es garantía, explica

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La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) solicitó la intervención urgente del gobierno federal, al advertir que el cierre de exportaciones de ganado a Estados Unidos por el gusano barrenador ya provocó un excedente de 460 mil toneladas de carne, lo que impactó en la reducción de los precios del ganado sin que ello se traduzca en beneficio para el consumidor.

El organismo que dirige Homero García de la Llata afirmó que la crisis sanitaria por el gusano barrenador ha impedido la comercialización de 1.7 millones de cabezas de ganado bovino a Estados Unidos que se ha traducido en que 560 mil toneladas de carne permanecen dentro de la cadena productiva nacional .

De ellas, solo se han logrado desplazar 100 mil toneladas mediante exportaciones mexicanas de carne de bovino en este 2026, es decir, se mantienen en el mercado nacional más de 460 mil toneladas de carne sin que ello genere beneficios a los productores ni al consumidor.

A más de un año desde ese 25 de mayo, el sector ganadero del país ya resiente de manera importante el cierre indefinido de la frontera norte por el gusano barrenador pues sumado a las pérdidas que representa esta crisis sanitaria, también absorbe el impacto de la importación de carne de res procedente de Brasil que –según ellos—no ha logrado detener la espiral inflacionaria en el precio de la carne pero si ha golpeado la rentabilidad de este gremio.

El subsecretario de Agrircultura, Leonel Cota Montaño y el dirigente de la CNOG, Homero García de la Llata en la XC Asamblea General Ordinaria de la CNOG.

La CNOG resalta que la caída del precio del ganado en México está deteriorando aceleradamente la rentabilidad, principalmente de pequeños y medianos productores, sin que este ajuste se refleje en la misma proporción en el precio de la carne de res al consumidor.

Acusó que el ingreso irregular de ganado centroamericano por la frontera sur, que aunque en menor medida, es otro factor que sigue presionando nuestro mercado interno.

A esta presión –agrega--se suma el ingreso de carne de Brasil, que no ha resultado en una solución a los temas inflacionarios, pues solo entre marzo y junio de este año se estiman importaciones de alrededor de 28 mil toneladas de carne de res provenientes sólo del país sudamericano, cuyo impacto en los precios internos y beneficio real al consumidor se requiere revisar.

“El productor mexicano está absorbiendo simultáneamente el costo del cierre comercial, de la emergencia sanitaria, de la mayor oferta de ganado en el mercado interno y de importaciones adicionales de carne de res que, en la actual coyuntura, resultan innecesarias”, estableció

S.O.S

Por ello, la CNOG urgió al gobierno federal a retomar la gestión con el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) para la reapertura, gradual, regionalizada y segura de las exportaciones de ganado con protocolos reforzados y basada en evaluación de riesgo, la nueva realidad epidemiológica regional, incluidas las detecciones de GBG en Estados Unidos.

Asimismo reforzar la vigilancia en nuestra frontera sur, para controlar el ingreso irregular de ganado centroamericano y obligar a la utilización de los canales legales para su importación

Frenar las importaciones adicionales de carne de Brasil, manteniendo sin ampliación el cupo ya establecido, respetar las asignaciones ya emitidas y no crear nuevos mecanismos extraordinarios de importación mientras persista la actual sobreoferta de ganado en el mercado nacional.

De igual manera redoblar esfuerzos de seguridad pública y estado de derecho en algunas regiones del País, donde la delincuencia impacta en la comercialización del ganado en detrimento del precio, la sanidad y la trazabilidad del mismo.

Al igual que acelerar la apertura de nuevos mercados internacionales para carne y ganado, reduciendo la presión sobre el mercado interno y disminuir la dependencia de unos cuantos destinos.

También implementar la Norma de Clasificación de carne, como una alternativa que permita vender cortes de alto valor en mercados internacionales, repercutiendo directamente en una mejora en el precio pagado al ganadero nacional.

“El sector ganadero mexicano actúa con responsabilidad ante esta crisis: sostiene la producción nacional, defiende el empleo rural y mantiene el abasto de carne de res en el país en condiciones adversas. Corresponde ahora a las autoridades federales y estatales instrumentar, las medidas que están dentro de su ámbito de competencia”, demandó