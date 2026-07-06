Somos México prepara selección de candidatos para las elecciones de 2027; descarta sumar a exmorenistas

El partido político Somos México inició los trabajos rumbo al proceso electoral de 2027 con la instalación de su comité en la Ciudad de México, desde donde anunció que comenzará la definición de sus candidatos para competir por alcaldías, diputaciones locales y otros cargos de elección popular. Además, adelantó que no contempla incorporar a exmilitantes de Morena a sus filas.

Durante el evento fue electo Juan Manuel Orozco como presidente del partido en la capital del país, mientras que la expriista Rosario Guerra asumió la Secretaría General del comité local. En la reunión participaron dirigentes nacionales, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), académicos y simpatizantes de la nueva fuerza política.

El representante de Somos México ante el INE, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que el partido ya cuenta con presencia en todos los distritos federales, distritos locales y alcaldías de la Ciudad de México, por lo que aseguró que está preparado para competir en los comicios de 2027.

El exsenador explicó que en las próximas semanas comenzará el análisis del proceso interno para elegir a quienes representarán al partido en las elecciones, con el objetivo de presentar perfiles ciudadanos que, dijo, representen una alternativa frente al actual gobierno de Morena.

Álvarez Icaza también descartó la incorporación de exmorenistas a las candidaturas de Somos México. Señaló que el partido busca construir un proyecto propio con personas que compartan sus principios y objetivos, sin recurrir a figuras provenientes del partido gobernante.

Durante su intervención, sostuvo que la organización pretende competir por diversas alcaldías y diputaciones locales en la capital del país durante el proceso electoral de 2027, además de consolidar su presencia nacional con miras a las elecciones federales de 2030.

El dirigente rechazó las críticas que califican a Somos México como un partido integrado por políticos tradicionales y aseguró que se trata de un movimiento conformado por ciudadanos, académicos, especialistas y personas interesadas en fortalecer la participación democrática.

Otro de los temas abordados fue el procedimiento legal que mantiene el partido contra el INE, luego de que la autoridad electoral buscara impedir el uso de la palabra “México”, las siglas “MX” y el color rosa como parte de su identidad institucional.

Álvarez Icaza consideró que esa decisión representa un trato desigual, ya que otros partidos políticos utilizan la palabra “México” en su denominación oficial. Por ello, informó que continuarán con la defensa jurídica para conservar su nombre e identidad.

Los dirigentes de Somos México señalaron que la instalación del comité capitalino representa el inicio formal de su organización territorial para enfrentar las elecciones de 2027, mediante la conformación de estructuras locales y la definición de sus candidatos.

El nuevo partido reiteró que buscará consolidarse como un anueva opción política a través de procesos internos para seleccionar a sus aspirantes y fortalecer su presencia en la Ciudad de México y en el resto del país rumbo a los próximos procesos electorales.