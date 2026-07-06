Partido PAZ buscará competir por las 17 gubernaturas que se renovarán en 2027

El partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) anunció que participará en las elecciones de 2027 con candidatos en las 17 gubernaturas que estarán en disputa, además de buscar presencia en los 300 distritos electorales del país.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de la nueva fuerza política aseguraron que cuentan con la estructura territorial necesaria para competir en los próximos comicios, al señalar que mantienen presencia en las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales federales.

La vocera del partido, Alejandrina Moreno, afirmó que la organización tiene más de dos décadas de trabajo político y social, por lo que, aunque recientemente obtuvo su registro como partido nacional, ya dispone de una base territorial consolidada que facilitará la selección de candidatos para las elecciones de 2027.

Moreno recordó que, si bien el antiguo Partido Encuentro Social (PES) perdió su registro, la estructura y la base social que respaldaban ese proyecto continúan activas y ahora forman parte de PAZ.

La dirigente aseguró que el partido no tendrá dificultades para encontrar perfiles que compitan por las 17 gubernaturas, las diputaciones federales y los distintos cargos de elección popular que estarán en juego el próximo año.

No obstante, reconoció que, como cualquier fuerza política, existe la posibilidad de cometer errores al elegir candidatos. Como ejemplo mencionó el caso del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien fue postulado por el entonces Partido Encuentro Social y posteriormente mantuvo diferencias públicas con los dirigentes del instituto político.

Durante el encuentro con medios, los dirigentes señalaron que el principal objetivo del partido será impulsar un proyecto basado en la justicia, la dignidad y la paz, acompañado de propuestas construidas a partir de diagnósticos realizados a nivel nacional, estatal y municipal.

Asimismo, rechazaron los señalamientos de que PAZ sea un partido satélite de Morena. Alejandrina Moreno sostuvo que la organización nació antes que el partido guinda y aseguró que su relación con el oficialismo será institucional, aunque su compromiso principal será con la ciudadanía.

En la conferencia también participó Hugo Andrés Flores, hijo de Hugo Eric Flores, fundador del Partido Encuentro Social. El dirigente reconoció a su padre como el líder moral del movimiento, aunque aclaró que actualmente no participa en las decisiones internas del nuevo partido debido a las responsabilidades públicas que desempeña.

Por su parte, Armando González Escoto, representante legal de PAZ, informó que el próximo 25 de julio se celebrará el Congreso Nacional del partido, donde se definirá la integración de la dirigencia nacional, los comités estatales y los órganos de gobierno internos.

Además, en ese encuentro se aprobarán las estrategias electorales y los mecanismos para seleccionar a las candidatas y candidatos que representarán al partido en las elecciones de 2027. También se analizará la posibilidad de implementar figuras similares a las utilizadas por otros partidos para definir a sus aspirantes.