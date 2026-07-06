Pensión del Bienestar: quiénes reciben 6 mil 400 pesos la semana del 6 al 10 de julio 2026

Entrega de tarjeta Bienestar para adultos mayores: ¿Cómo y dónde se recogerla? Comienza la entrega de las tarjetas del Bienestar para la Pensión para Adultos Mayores; conoce cuándo debes recogerla y qué necesitas (@bienestarmx)

Miles de beneficiarios de los Programas para el Bienestar ya comenzaron a recibir el apoyo económico correspondiente al bimestre julio-agosto. Si eres derechohabiente y aún no ves reflejado el depósito en tu tarjeta, esta semana podría ser tu turno, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar.

Como ocurre en cada periodo de dispersión, los depósitos no se realizan el mismo día para todos los beneficiarios. La Secretaría de Bienestar mantiene un calendario escalonado que organiza la entrega de los recursos con base en la primera letra del apellido paterno, esta dinámica busca evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y garantizar una distribución ordenada de los apoyos.

¿Quiénes recibirán su pago entre el 6 y el 10 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, así queda el calendario de dispersiones para esta semana:

Lunes 6: Apellidos con letra A

Apellidos con letra A Martes 7: Apellidos con letra B

Apellidos con letra B Miércoles 8: Apellidos con letra C

Apellidos con letra C Jueves 9: Apellidos con letra C

Apellidos con letra C Viernes 10: Apellidos con letras D, E, F

No es necesario retirar el dinero el mismo día

Uno de los mensajes que las autoridades reiteran en cada operativo de pago es que los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero inmediatamente.

El saldo permanece disponible en la cuenta asociada a la Tarjeta del Bienestar y puede utilizarse cuando el derechohabiente lo considere conveniente.

Incluso, la tarjeta funciona como un medio de pago en miles de establecimientos comerciales que aceptan terminal bancaria, por lo que muchas personas optan por realizar compras directamente sin necesidad de disponer de efectivo.

Esta modalidad también representa una medida de seguridad al reducir el manejo de dinero en efectivo.

¿Cómo saber si ya cayó el depósito?

Existen varias formas de verificar si el apoyo ya fue depositado.

La más sencilla consiste en consultar el saldo mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar o acudir a un cajero automático.

También es posible solicitar información directamente en las sucursales bancarias o comunicarse a los canales oficiales habilitados por las autoridades.

Recomendaciones para los beneficiarios

Ante el inicio de una nueva semana de pagos, las autoridades emitieron diversas recomendaciones para que los derechohabientes realicen sus operaciones con mayor seguridad.

Entre ellas destacan:

Consultar únicamente el calendario oficial.

Evitar compartir el NIP de la tarjeta.

No aceptar ayuda de desconocidos al utilizar cajeros automáticos.

Revisar el saldo antes de retirar efectivo.

Conservar los comprobantes de retiro.

Reportar inmediatamente cualquier anomalía relacionada con la tarjeta.

Estas medidas buscan prevenir fraudes y proteger los recursos destinados a los beneficiarios.

¿Qué hacer si no recibes el depósito?

Si al concluir la fecha asignada en el calendario oficial el dinero aún no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar algunas horas adicionales, ya que en ocasiones los depósitos pueden registrar ligeros desfases operativos.

En caso de que el problema persista, el beneficiario debe comunicarse directamente con la Secretaría de Bienestar o acudir al módulo correspondiente para solicitar una revisión de su caso.

Es importante evitar acudir a intermediarios o realizar pagos para supuestos trámites, ya que la entrega de los apoyos es completamente gratuita.