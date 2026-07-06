Fonacot demuestra tener el crédito más barato del mercado

Fonacot

Con el objetivo de evitar uso de créditos con alta tasa de interés y mejorar el manejo de las finanzas, el crédito que ofrece el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ha demostrado ser una alternativa para consolidar deudas y reducir el costo de su financiamiento.

Con un Costo Anual Total (CAT) desde 21.7%, el más bajo del mercado, el Crédito Fonacot permite sustituir adeudos más caros por un financiamiento con mejores condiciones, lo que garantiza un mayor margen para la economía familiar.

Durante 2026, Fonacot ha otorgado más de 1 millón 100 mil créditos, que representan una derrama superior a 34 mil millones de pesos, recursos con los que los beneficiarios han logrado reorganizar sus finanzas.

“La confianza de las personas trabajadoras en este esquema se refleja en los resultados alcanzados durante 2026″ describe el instituto a través de un comunicado.

Destaco que el monto promedio de los créditos otorgados este año es de 29 mil 700 pesos, que han ayudado a que las personas trabajadoras tengan mayor capacidad para enfrentar gastos importantes o liquidar deudas.

Además el Crédito Fonacot no requiere aval, ni cobra comisión por apertura y permite elegir plazos de pago de entre seis y 30 meses, de acuerdo con la capacidad de cada trabajador.

Finalmente recuerda que las personas interesadas pueden recibir orientación y realizar sus trámites a través de sus sucursales y canales oficiales de atención.

Para conocer los requisitos y características de los distintos esquemas de crédito, las y los trabajadores pueden consultar el portal institucional, www.fonacot.gob.mx