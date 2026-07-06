Detienen a 3 “Chapitos” tras ataque armado contra fuerzas de seguridad en Sinaloa

Captura Armamento decomisado a los criminales. (SSPC)

Autoridades detuvieron a tres integrantes del grupo delictivo “Los Chapitos”, que ejecutaron una agresión a personal naval con artefactos explosivos improvisados, en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, Sinaloa.

Se trata de Ytrhair Avila Reyes, de 36 años, José Luis Urban Gómez de 29 años, originarios del Estado de México y Stiven Alberto Camacho de 25 años, originario de Colombia.

La agresión ocurrió mientras el personal naval realizaba monitoreos en ríos y presas, con la finalidad de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias.

Ahí, tres elementos navales resultaron heridos y uno perdió la vida mientras recibía atención médica. Los elementos navales heridos recibieron atención médica, dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno en estado de gravedad.

Personal de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementaron acciones para reforzar la seguridad en la región y, tras repeler una agresión en el municipio El Rosario, 10 agresores perdieron la vida.

Asimismo, fueron detenidos tres hombres vinculados con un grupo delictivo, a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación.