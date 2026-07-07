México regresa al top ten de países con mayor Inversión Extranjera Directa, reporta la ONU

Cinco años después, México regresa al top ten de las naciones con mayor captación de Inversión Extranjera Directa

Inversión Extranjera Directa — El Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2026 elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), destacó este martes que México regresó al top ten de las economías del mundo con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, para entrar al selecto grupo encabezado por Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

El reporte de la UNCTAD, principal órgano de la Asamblea General de Naciones Unidas encargado de ayudar a los países en desarrollo a integrarse equitativamente en la economía global, subraya que México, que en 2021 se había ubicado dentro de las 10 naciones con mayor captación de IED, ocupó en 2025 el décimo lugar mundial del ranking mundial, al captar 41 mil millones de dólares, 7.8% más que en todo el 2024, al superar los 38 mil millones de dólares reportados en ese año, cuando se ubicó en la posición 11 del ranking global.

Con estos datos, México se posicionó como la décima nación en el mundo con mayor captación de capital privado y la segunda nación de Latinoamérica con mayores niveles de Inversión Extranjera Directa, detrás de Brasil, que captó 77 mil millones de dólares el año pasado.

El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo resalta que sólo México y Brasil atrajeron dos tercios de toda la inversión extranjera que llegó a América Latina el año pasado, lo que muestra las limitaciones de la región para captar el interés de los inversionistas privados.

El año pasado México captó 41,000 millones de dólares de inversión extranjera

Durante 2025, la IED total en el mundo fue de 1.6 billones de dólares, lo que representó un aumento de 6 por ciento con relación al 2024. De acuerdo con el órgano de la ONU, el 80 por ciento de todo el capital fue captado por 20 países, lo que muestra las desventajas que tienen las economías emergentes, que en su mayoría se han visto marginadas de atraer inversiones privadas.

Las economías desarrolladas captaron 723 mil millones de dólares, un incremento de 11 por ciento, mientras que las economías en desarrollo recibieron 901 mil millones de dólares, lo que representó un crecimiento de apenas 2 por ciento respecto al año anterior.

Estados Unidos se mantuvo a la cabeza de la lista de naciones que atrajeron la mayor cantidad de Inversión Extranjera Directa, con 277 mil millones de dólares.

Ton ten de países que atrajeron la mayor IED en 2025:

Estados Unidos: 277,000 mdd

Singapur: 151,000 mdd

Hong Kong: 116,000 mdd

China: 105,000 mdd

Brasil: 77,000 mdd

Reino Unido: 75,000 mdd

Alemania: 74,000 mdd

Canadá: 67,000 mdd

Emiratos Árabes Unidos: 48,000 mdd

México: 41,000 mdd

La Crónica de Hoy 2026