¿Mintió el embajador Ken Salazar?“, cuestionan senadores de Morena sobre Mayo Zambada

El senador Antonino Morales exige a Estados Unidos respetar nuestra soberanía

Senadores de Morena respaldaron la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos para esclarecer la posible participación de agencias estadounidenses en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024 y le demandaron al gobierno del presidente Donald Trump respetar la soberanía de nuestra Nación.

El senador, Antonino Morales Toledo afirmó que de confirmarse la participación de agentes extranjeros en territorio nacional, sin la debida notificación y coordinación con las autoridades mexicanas, no solo se habrían violado tratados internacionales, acuerdos de cooperación binacional y nuestra Constitución Política sino que también se estaría ante la probable comisión de delitos del orden federal.

“Estamos frente a una falta extremadamente grave. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y aliado estratégico, pero ello no significa que podamos permitir una violación a nuestra soberanía”, afirmó

El legislador morenista señaló que la controversia surge luego de que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegurara en su momento que ninguna agencia de su país había participado en el operativo para detener al Mayo Zambada.

No obstante recordó que recientemente se dio a conocer la aeronave utilizada para el traslado del capo se encuentra exhibido en una feria en donde el FBI se atribuye el operativo.

“La pregunta que hoy nos hacemos todas y todos los mexicanos es: ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó el senador, retomando la interrogante planteada por la presidenta Sheinbaum.

El legislador expresó su confianza en que la exigencia de la presidenta Sheinbaum será atendida por las autoridades estadounidenses y que se proporcionará al pueblo de México la información precisa sobre lo ocurrido. “La presidenta ha actuado con firmeza y altura de miras. Estoy seguro de que su reclamo rendirá frutos y tendremos claridad sobre estos hechos”, puntualizó.

En el marco del aniversario de la independencia de Estados Unidos, Morales Toledo hizo un llamado al gobierno de ese país para que actúe bajo los principios de corresponsabilidad y cooperación respetuosa, indispensables para superar los retos compartidos en materia de seguridad y desarrollo económico.

“México es una nación libre, independiente y soberana. Exigimos que nuestra soberanía sea respetada”, enfatizó.